«Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов. По заявлению «Ростеха», решение уже внедряется в медучреждениях России и позволяет медицинским специалистам в условиях введенных ограничений увеличить количество дистанционных консультаций более чем в 10 раз.

Одним из первых учреждений, где внедрена новая система, стала Краевая клиническая больница – крупнейшая многопрофильная клиника Красноярского края. В условиях карантина из-за коронавируса использование нового программного обеспечения позволило за неделю сократить количество очных приемов пациентов на 90%. При этом число онлайн-консультаций выросло с 20 до 250 в день.

В составе «Росэлектроники» разработку ведет санкт-петербургский филиал концерна «Вега». Техническое решение представляет собой интернет-портал «Телемедицина», с помощью которого организуются консультации «врач-врач» и «врач-пациент» в формате видеоконференции или чата. С помощью сервиса специалист может дистанционно провести диагностику или скорректировать лечение.

«Дистанционные технологии в здравоохранении особенно актуальны сейчас, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Мы готовы предложить регионам эффективное и надежное решение. Портал "Телемедицина", созданный холдингом "Росэлектроника", значительно ускоряет и упрощает работу медиков, а также облегчает доступ к медуслугам для населения. Сервис имеет возможность гибких настроек телемедицинских консультаций под разные болезни. Система автоматизирует процессы приема заявок на телемедицинские консультации, сбора статистки, формирования необходимой аналитики и отчетности», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Система устанавливается на серверах региональных властей или медучреждений, там же хранятся данные пациентов. Для развертывания системы не требуются большие временные затраты и дорогостоящая технологическая база.

«Особенностью нашего решения является гибкость в настройке и интегрируемость в уже существующие медицинские информационные системы. Портал может использоваться медучреждениями разных уровней: от частных клиник и медицинских центров до региональных систем здравоохранения», – отметил заместитель директора по НИОКР филиала концерна «Вега» в Санкт-Петербурге Андрей Слесарев.

Внедрение системы в Красноярской краевой клинической больнице было реализовано совместно с компанией «СП.АРМ».