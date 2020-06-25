«Автоматика» разработала единое цифровое пространство для учебных заведений

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил комплексное решение для организации цифрового учебного пространства. Оно состоит из системы видео-конференц-связи и платформы для создания виртуальных рабочих столов, которая позволяет получать удаленный доступ ко всем необходимым для обучения данным. Разработка уже используется в тестовом режиме для защиты выпускных работ в РГГМУ и санкт-петербургском университете ИТМО.

Предлагаемое для вузов и школ решение состоит из двух модулей: защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S и системы виртуализации рабочих столов Veil VDI. Технология защищенной видео-конференц-связи позволяет удаленно проводить лекции, презентации, демонстрации научных проектов, защиту выпускных квалификационных работ. Кроме того, с ее помощью вступительные испытания для студентов из-за рубежа могут проводиться в режиме онлайн. Платформа виртуализации рабочих столов Veil VDI позволяет создавать рабочие столы для пользователей на выделенных серверах, а не на персональных компьютерах, что обеспечивает дистанционный доступ к данным.

«Пандемия COVID-19 продемонстрировала дефицит на рынке качественных и безопасных сервисов для дистанционного обучения. Разработка "Автоматики" позволяет закрыть значительную часть существующих потребностей: с ее помощью можно организовать совместную работу преподавателей и учащихся в разных форматах с комфортным доступом ко всем необходимым данным и образовательным материалам, в том числе и с использованием мобильных устройств. Новые сервисы могут быть легко интегрированы в уже существующие программные решения учебных заведений. При этом, что очень важно в условиях растущих киберугроз, гарантируется высокий уровень информационной безопасности», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

На базе комплексного решения возможно создание развернутой ИТ-инфраструктуры учебного заведения, что дает возможность организовать не только образовательный процесс, но и работу административного персонала.

«Создание цифрового учебного пространства позволит использовать передовые методы обучения и снизить расходы на инфраструктуру. Решения на базе продуктов концерна применяются в бизнесе и государственном управлении, образовании и здравоохранении, судопроизводстве и безопасности», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Комплексное решение для дистанционного образования разработано НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика».