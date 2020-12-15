Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством

18% россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться полезными советами, рассказывать о своих хобби, путешествиях и буднях. При этом 65% из них рассчитывают, что блог принесёт им не только удовольствие, но и существенный доход, выяснили НПФ Сбербанка и портал «Рамблер», опросив почти 4,5 тысячи человек по всей стране.

У работающих россиян обычно нет времени на блогерство: ведут блоги очень активно (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут блог (71%).

После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют: делиться полезными советами (19%); рассказывать о путешествиях (17%); рассказывать о хобби (17%); описывать свои будни (12%); вспоминать молодость (8%); рассуждать о здоровье (7%).

Наиболее популярные платформы для блога на пенсии: YouTube (33%); TikTok (17%); Instagram (17%); «Яндекс.Дзен» (11%); Facebook, Telegram, ВКонтакте — не более 5% каждая.

Заводя блог на пенсии, россияне собираются зарабатывать существенные деньги (41%); рассчитывают на прибавку к пенсии (24%); сомневаются, что заработают, но от дохода не откажутся (24%); не рассчитывают на материальное вознаграждение (11%).

«Как показал опрос, 41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают также на собственные сбережения, а 8% на помощь взрослых детей. При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога. Сейчас многие мечтают монетизировать своё хобби, но блог едва ли может стать полноценным и единственным источником дохода на пенсии. Поэтому лучше уже за 20–30 лет до окончания карьеры задуматься о жизни после 60 и начать делать сбережения. Если с 30 лет откладывать на индивидуальный пенсионный план всего 2–4% зарплаты, то на пенсии можно будет сохранить 80–100% своего трудового дохода», - сказал Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.