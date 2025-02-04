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«Авито Работа»: лидером по приросту числа вакансий с пометкой «для пенсионеров» стала профессия контролера

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий с пометкой доступности «для пенсионеров» за январь 2024/2025 года. Аналитики представили подборку специальностей, по которым работодатели чаще всего отмечали возможность трудоустройства сотрудников пенсионного возраста. По данным платформы, больше всего таких предложений появилось на позицию контролера. По сравнению с январем 2024 г. объявлений для них стало больше почти в три раза (+194%), а в среднем соискателям на эту роль предлагали около 37,45 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Почти в 2,7 раза за год (+166%) вырос спрос работодателей на водителей-экспедиторов — у них же оказались самые высокие зарплатные предложения в сегменте вакансий для пенсионеров. В январе 2025 г. соискатели могли рассчитывать в среднем на 162,75 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.

Россиян пенсионного возраста также чаще стали ждать на вакансиях водителей автобусов (категория водительских прав D). В январе текущего года число вакансий для них увеличилось более чем вдвое (+117%) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. На этой позиции работодатели предлагали кандидатам в среднем 72 749 рублей в месяц.

Аналитики также составили список самых высокооплачиваемых профессий, отмеченных доступностью трудоустройства для россиян на пенсии. Лидером стала уже упомянутая выше профессия водителя-экспедитора. Средние зарплатные предложения для соискателей на эти позиции с января прошлого года выросли на 59%.

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Следующей в списке стала профессия отделочника. В объявлениях для этих специалистов работодатели указывали среднюю предлагаемую заработную плату в 131,26 тыс. руб. в месяц, что на 29% выше по сравнению с январем 2024 г.

На третьем месте по зарплатным предложениям — профессия наладчика. Новым сотрудникам на этой должности в январе текущего года предлагали в среднем 126,76 тыс. руб. ежемесячно (+1% за год).

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