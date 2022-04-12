В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере»

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел «Поступления». В нем клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты «Сбера», могут увидеть историю поступлений, заказать справки или выписки об их размере, получить расчетный лист от работодателя, оформить запросы в государственные органы для перечисления пенсии, а также ознакомиться с доступными им бонусами и скидками на продукты банка и экосистемы «Сбера» («СберПрайм», «Страховые продукты», «СберМобайл» и др.). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В этом же разделе клиенты, которые пока не получают зарплату, пенсию или соцвыплаты на карты «Сбера», могут перевести свои начисления в банк, не выходя из дома. А клиенты предпенсионного возраста в «Поступлениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами еще до выхода на пенсию.

«Миллионы москвичей получают зарплату, пенсию и социальные выплаты на карты Сбербанка. Многие из них активно пользуются возможностями “Сбербанк Онлайн” для оперативного решения самых разных финансовых вопросов, от оплаты услуг ЖКХ до самостоятельного открытия вкладов и оформления кредитов, – сказал Вячеслав Цыбульников, вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Московского банка. – В приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов еще комфортнее».

«Мы продолжаем улучшать пользовательский опыт наших клиентов в “Сбербанк Онлайн”, – отметила Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка. – Теперь мы собрали в одном разделе всю полезную информацию о начислениях клиентов, будь то зарплата, пенсия или иные социальные выплаты. Раздел "Поступления" актуален для каждого, ведь в нем можно найти не только историю начислений, но и полезные бонусы и сервисы, доступные всем получателям выплат от работодателя или государства».

Сервис находится во вкладке «Поступления» «Сбербанк Онлайн». Чтобы перейти в нее, можно нажать на свою фотографию в левом верхнем углу, либо спуститься в блок «Сервисы», либо написать «пенсия», «зарплата» или «социальные выплаты» в поисковой строке.

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ПАО Сбербанк – один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.