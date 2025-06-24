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«Авито Подработка»: количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%

В рамках стратегии расширения социальных границ найма эксперты «Авито Подработк»и изучили спрос компаний на подработку среди различных групп населения. Так, по итогам весны 2025 г., количество гибких вариантов занятости для пенсионеров увеличилось на 35%, а среднее вознаграждение с гибким графиком либо частичной занятостью по стране составило 66,39 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Количество доступных вариантов подработки для пенсионеров продолжает расти, открывая новые возможности для дополнительного заработка.

Спрос на поваров увеличился на 83%, в этой сфере ценятся люди, которые готовы учиться новому и имеют многолетний опыт, средний диапазон вознаграждения составил от 20 до 35 тыс. руб/мес при частичной занятости. Для горничных количество смен увеличилось на 75%, зарплатный диапазон варьируется от 40 до 60 тыс. руб/мес при гибком графике. Для водителей пассажирского транспорта количество подработок выросло на 67% — работодатели особенно ценят пенсионеров за хорошее знание города и стрессоустойчивость. Для таких вакансий обычно требуется водительское удостоверение категории D и опыт работы на подобном транспорте от трех лет, при этом компании готовы платить от 20 до 45 тыс. руб/мес.

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Подработка позволяет пенсионерам сохранять активность и наращивать совокупный ежемесячный доход — особенно востребованы предложения с гибким графиком либо частичной занятостью. Также в топ-5 востребованных подработок вошли позиции дворника (+56%) и продавца (+49%).

«Возможность подрабатывать для пенсионеров — это не просто дополнительный доход, а важный социальный и финансовый ресурс. Сегодня мы видим, как растет спрос на гибкие форматы занятости. Это значит, что люди старшего поколения могут не только сохранять активность, но и улучшать свое материальное положение. Такой подход стирает границы между поколениями на рынке занятости и дает пенсионерам новые возможности для самореализации и стабильности», — сказал Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».

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