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«Швабе» представил новый металлодетектор с функцией тепловизора

Техника

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представил установку для досмотра и измерения температуры тела человека в потоковом режиме.

Арочный металлодетектор – новый проект Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга и компании «Блокпост». Он представляет собой классическую досмотровую арку, область прохода под которой разделена на 18 зон. В отличие от однозоновых такие устройства более тщательно детектируют металлы и определяют их расположение на теле человека.

Новинка оснащена датчиком измерения температуры и способна в зависимости от расстояния автоматически ее корректировать. Полученные показатели отображает встроенный дисплей. При достижении порогового значения моментально сработает звуковая и световая сигнализации устройства, а тревожные события будут зафиксированы в формате фотоснимка, записи на диске или сохранятся в FTP-сервере.

«Совмещение металлодетектора и тепловизора – функциональное решение, ускоряющее проверку в пунктах досмотра и исключающее необходимость использования дополнительного оборудования, например, электронных термометров. Благодаря встроенной теплотелевизионной системе с пропускной способностью 120 человек в минуту посетители могут без остановки проходить через досмотровую зону», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

В перспективе разработка может найти применение на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, учебных заведениях, государственных учреждениях и ряде других мест повышенной проходимости людей.

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