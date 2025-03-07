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«Яндекс» назвал 10 самых популярных зарубежных клипов «нулевых», которые пользователи смотрели в «Поиске по видео»

Аналитики «Яндекса» изучили, клипы на какие мировые хиты, вышедшие с 2000 по 2010 гг., чаще всего искали за последнее время в «Поиске по видео». Учитывались запросы за 2024 г. год, после которых пользователи переходили на видеоролики. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Лидером стал клип на трек Axel F исполнителя Crazy Frog — с одной из самых культовых мультипликационных погонь. Второе место занял электро-хаус в исполнении Benny Benassi — ролик на песню Satisfaction.

Половина клипов из топ-10 самых просматриваемых в «Поиске по видео» сняты на песни в жанре рок. В рейтинг вошли Rammstein, Bon Jovi, Sting и Linkin Park.

Топ клипов «нулевых» годов на зарубежные песни, которые чаще всего искали в «Поиске по видео»: Axel F — Crazy Frog; Satisfaction — Benny Benassi; Sonne — Rammstein; Bye bye bye — NSYNC; It's my life — Bon Jovi; Mann Gegen Mann — Rammstein; Desert Rose — Sting; Alejandro — Lady Gaga; Toxic — Britney Spears; Numb — Linkin park.

Осенью 2024 г. «Яндекс Музыка» открыла всем пользователям доступ к более чем полумиллиону официальных видеоклипов.

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