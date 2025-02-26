Долги российского микроэлектронного предприятия перевалили за 250 миллиардов, что в 20 раз больше стоимости завода и земли

После введения процедуры наблюдения в отношении зеленоградского предприятия «Ангстрем», кредиторы выставили ему счет свыше 250 млрд руб. Эксперты уверены, что даже реализовав все имущество и землю, компания не расплатится. Потому что стоить завод может не более 12 млрд руб., что в 20 раз меньше суммы долга.

Долги свыше 250 миллиардов

Как выяснил CNews, сумма требований кредиторов к зеленоградскому микроэлектронному предприятию «Ангстрем» превысила 250 млрд руб. Информация об этом опубликована на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

Как следует из сообщений на портале, общая сумма требований сейчас составляет 253,6 млрд руб. Большая часть долга — 245 млрд руб. требует вернуть госкорпорация «ВЭБ.РФ». Также в список кредиторов вошли банк «Зенит», «БФГ-кредит», «Россети», «Научно-исследовательский институт приборов» и др.

Процедура наблюдения в отношении «Ангстрема» была введена в конце ноября 2024 г. решением Арбитражного суда Москвы. А само дело о банкротстве тянется с 2017 г.

«Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации.

Денег не хватит

Как пояснили CNews собеседники на рынке микроэлектроники, у «Ангстрема» не хватит денег выплатить такой долг.

«Выручка «Ангстрема» примерно 2,5 миллиарда рублей в год, — пояснил собеседник. — Само предприятие стоит не более 12 миллиардов рублей. Это максимум, что можно отдать кредиторам». То есть долг компании в 20 раз превышает ее стоимость.

«Требования заметно больше, чем стоимость чистых активов «Ангстрема», так что вряд ли можно говорить о возможности компании самостоятельно удовлетворить требования кредиторов, — соглашается автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Скорее всего, проблемы разрешатся только сменой собственников компании, в идеале — без прекращения работы производства».

Собеседники CNews уверены, что зеленоградское предприятие отойдет «ВЭБ.РФ».

Обанкротить не так просто

Как ранее CNews поясняли юристы, так как «Ангстрем» стратегически важное предприятие, то есть выполняет заказы в рамках ГОЗ, обанкротить его будет не так просто. И государство будет пытаться испробовать различные меры оздоровительного характера, чтобы спасти компанию.

«Ключевая задача — сохранить компетенции, персонал и обеспечить потребителей продукцией, — сообщил ранее CNews представитель Минпромторга. — Конкретные механизмы будут вырабатываться в рамках процедур, предусмотренных законодательством».

Процедура тянется годами

«Ангстрем» пытаются обанкротить с 2017 г. В Арбитражный суд города Москвы с февраля 2017 г. поступило 18 заявлений кредиторов о вступлении в дело о банкротстве, которые были рассмотрены судом и оставлены без рассмотрения. В июле 2021 г. в суд с тем же требованием обратился банк «Зенит».

Да данным Федеральной налоговой службы (ФНС), у «Ангстрема» насчитывается 108 исполнительных производств на сумму 147,6 млрд. руб. Так же имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму более 500 млн евро. Помимо этого, «Ангстрем» не имеет возможности полностью исполнить судебные акты о взыскании с него задолженности.

В 2014 г. «Ангстрем» утратило способность к моментальному погашению долговых обязательств и перестало обладать достаточным объемом оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, отмечает ФНС. В том же году компания перестала обладать величиной активов применительно к общей величине обязательств, утратила способность погашать срочные долговые обязательства, следует из решения суда. Отрицательная динамика сохраняется и по состоянию на 2023 г.

Поэтому ФНС пришла к выводу, что «без систематической государственной поддержки в виде субсидий, продолжение финансовой хозяйственной деятельности общества невозможно», отмечалось в решении суда.

В сентябре «Ведомости» писали о том, что Минпромторг поддержал банкротство «Ангстрема». Дело о банкротстве тянется с ноября 2016 г. Проблемы «Ангстрема» начались после того, как в 2008 г. «ВЭБ» выдал «Ангстрем-Т» кредит на покупку оборудования для производства микроэлектроники и на строительство завода микросхем, а «Ангстрем», входящий с предприятием в одну группу, выступал поручителем. «Ангстрем-Т» не выполнила свои обязательства, и размер ее долга превысил 1,3 млрд евро. В 2019 г. компанию признали банкротом.

На февраль 2023 г. задолженность «Ангстрем-Т» с учетом частичного погашения составляла около 93,8 млрд руб. На эту сумму «ВЭБ» начислил мораторные проценты в размере около 24,7 млрд руб., которые и потребовал взыскать с поручителя – «Ангстрема». Суд ранее удовлетворил иск «ВЭБ.РФ» к «Ангстрему» на 17,8 млрд руб. из требуемых 24,7 млрд. Должнику дали отсрочку на три года. В ноябре 2023 г. было арестовано более 30 банковских счетов «Ангстрема».