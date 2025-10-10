Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать роботизированные комплексы для ключевых отраслей экономики

Компания «Интеллектуальные Робот Системы», которая специализируется на разработке уникальных роботизированных систем, стала резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». На территории особой экономической зоны столицы предприятие создаст новое производство, которое обеспечит российскую промышленность современными технологическими решениями, облегчающими труд людей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Развитие станкостроения и робототехники — одна из ключевых задач столичной промышленности. Достижение технологического суверенитета в этих отраслях позволит значительно облегчить труд людей и повысить эффективность производства. В рамках исполнения поручения Сергея Собянина по совершенствованию технологий в сфере станко- и роботостроения статус резидента ОЭЗ “Технополис Москва” получило предприятие, которое разрабатывает современные роботизированные системы. Компания инвестирует в проект на территории столичной ОЭЗ около 730 млн руб. и сформирует 180 новых рабочих мест», – сказал Максим Ликсутов.

Новое предприятие будет локализовано на площадке «Алабушево». Площадь производства превысит 5,2 тыс. кв. м. Проектная мощность промышленной продукции составит 19 высокотехнологичных роботизированных систем в год.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
импортонезависимость

На новом заводе компании «Интеллектуальные Робот Системы» будут изготавливаться роботизированные технологические комплексы для ключевых отраслей экономики. В рамках локализации производства на территории ОЭЗ Москвы будет осуществляться разработка и производство роботизированных технологических комплексов для сварки, резки и обработки материалов.

По словам директора компании «Интеллектуальные Робот Системы» Антона Бычковского, основными заказчиками – до 60%, станут компании российских технологических госкорпораций. Уровень локализации нового производства составит 80%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Разработана программа выпуска в России радиоэлектронных деталей. В нее вложат более 73 миллиардов

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

В России разработали универсальную конструкцию для защиты нефтебаз от ударов БПЛА

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще