Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать роботизированные комплексы для ключевых отраслей экономики

Компания «Интеллектуальные Робот Системы», которая специализируется на разработке уникальных роботизированных систем, стала резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». На территории особой экономической зоны столицы предприятие создаст новое производство, которое обеспечит российскую промышленность современными технологическими решениями, облегчающими труд людей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Развитие станкостроения и робототехники — одна из ключевых задач столичной промышленности. Достижение технологического суверенитета в этих отраслях позволит значительно облегчить труд людей и повысить эффективность производства. В рамках исполнения поручения Сергея Собянина по совершенствованию технологий в сфере станко- и роботостроения статус резидента ОЭЗ “Технополис Москва” получило предприятие, которое разрабатывает современные роботизированные системы. Компания инвестирует в проект на территории столичной ОЭЗ около 730 млн руб. и сформирует 180 новых рабочих мест», – сказал Максим Ликсутов.

Новое предприятие будет локализовано на площадке «Алабушево». Площадь производства превысит 5,2 тыс. кв. м. Проектная мощность промышленной продукции составит 19 высокотехнологичных роботизированных систем в год.

На новом заводе компании «Интеллектуальные Робот Системы» будут изготавливаться роботизированные технологические комплексы для ключевых отраслей экономики. В рамках локализации производства на территории ОЭЗ Москвы будет осуществляться разработка и производство роботизированных технологических комплексов для сварки, резки и обработки материалов.

По словам директора компании «Интеллектуальные Робот Системы» Антона Бычковского, основными заказчиками – до 60%, станут компании российских технологических госкорпораций. Уровень локализации нового производства составит 80%.