Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бычковский Антон
СОБЫТИЯ
|10.10.2025
|Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать роботизированные комплексы для ключевых отраслей экономики 1
|26.02.2024
|Столичный производитель оборудования для промышленной роботизации увеличил выпуск более чем в два раза 1
Бычковский Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 229 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398207, в очереди разбора - 732314.
Создано именных указателей - 185362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.