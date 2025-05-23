В новом промышленном корпусе ОЭЗ «Технополис Москва» откроются пять инновационных производств

На территории площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в новом промышленном корпусе разместятся пять высокотехнологичных производств. Предприятия наладят выпуск импортозамещающей продукции в сферах фармацевтики, медицинской техники, микроэлектроники и машиностроения. Общая площадь корпуса превышает 11 тыс. кв. м, планируется создать более 370 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Город активно развивает площадку "Алабушево" по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь уже введено в эксплуатацию около 20 объектов общей площадью более 330 тыс. кв. м. Только в 2024 г. в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда сдано более 53 тыс. кв. м первой очереди промышленного технопарка "Алабушево". В одном из новых корпусов разместятся пять инновационных производств, среди которых — выпуск титановых имплантатов для травматологии и ортопедии, оборудования для ядерной медицины, онкопрепаратов, микроэлектроники и насосной техники. Общий объем инвестиций превысит 8 млрд руб. Четыре из пяти предприятий планируют начать работу уже в 2025 г.», — отметил Максим Ликсутов.

Одним из первых к запуску готовится производитель позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ/КТ) — оборудования для радиоизотопной диагностики онкологических заболеваний. Аппараты позволяют выявлять новообразования на ранней стадии с точностью до 95%. Проект реализует новый резидент ОЭЗ Москвы — компания «Зантон Медицинские Системы».

«Это один из ключевых проектов для отечественного здравоохранения, так как уровень развития ядерной медицины напрямую связан с числом ПЭТ-сканеров. В проект инвестировано более 300 млн рублей, будет создано 190 рабочих мест. Планируется, что ежегодно на площадке "Алабушево" будет производиться три высокотехнологичных аппарата. Сегодня предприятие оснащено необходимым оборудованием, сформирован штат специалистов, введена в эксплуатацию зона таможенного контроля, поданы документы на регистрацию продукции», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

До конца 2025 г. еще одно предприятие запустит производство титановых имплантатов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Ежегодный объем выпуска составит не менее 140 тыс. изделий.

Также на новых площадях начнет работу компания «Фармасинтез-Биокапитал» — резидент ОЭЗ Москвы с 2024 г. Она займется производством таргетных онкопрепаратов. В 2026 г. будет открыт участок твердых лекарственных форм мощностью до 30 тыс. упаковок в год, а в 2028 г. — участок жидких форм, которые будут выпускаться по уникальной, не имеющей аналогов в России технологии.

«Площадка «Алабушево» востребована у инвесторов. Здесь работают более 50 компаний, из которых свыше 30 имеют статус резидента. Размещены производства микроэлектронной, медицинской и фармацевтической продукции, создано 4,8 тыс. рабочих мест. Ряд объектов находится в стадии строительства и расширения — девять из них будут введены в эксплуатацию в 2025 г. В том числе ожидается завершение строительства второй очереди промышленного технопарка «Алабушево» площадью более 50 тыс. кв. м. Это создаст дополнительные перспективы развития территории и откроет более 2 тыс. новых рабочих мест в следующем году», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.