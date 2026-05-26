Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Вышел OLED-монитор AOC Agon PRO AG276UZD с 4K и 240 Гц

Бренд AOC представил на российском рынке флагманскую модель Agon PRO AG276UZD. Девайс представляет собой 26,5‑дюймовый QD‑OLED монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц. Модель ориентирована на требовательных геймеров и профессионалов, которым важно сочетание максимальной четкости изображения и высокой скорости отклика. Об этом CNews сообщили представители АОС.

AOC AG276UZD продолжает развитие линейки Agon PRO и базируется на популярной модели AG276QZD2, которая пользуется большим спросом среди геймеров и кибератлетов. Новинка предлагает следующий шаг в эволюции игровых дисплеев. Монитор сочетает передовую панель QDOLED третьего поколения, молниеносное время отклика 0,03 мс GtG и расширенные возможности подключения, формируя универсальное решение как для соревновательного гейминга, так и для профессиональной работы с визуальным контентом.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

AOC Agon PRO AG276UZD изначально создавался как флагманское устройство, способное закрыть сразу несколько сценариев использования. Он объединяет характеристики, востребованные киберспортсменами и рядовыми геймерами, и параметры, критически важные для дизайнеров, видеомонтажёров и 3D‑художников.

Игровой монитор AOC Agon PRO AG276UZD уже поступил в продажу у крупных розничных партнеров и в онлайн‑магазинах на территории России по цене от 81,79 тыс. руб. Цены, комплектация и наличие товара в магазинах могут меняться в зависимости от региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Симаков: ИИ забирает работу у продакт-менеджеров — и это хорошая новость

Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290