Мобильные телефоны АОС выходят на российский рынок

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов и детских смарт-часов Xenium, объявляет о запуске в России линейки телефонов под брендом AOC. В июле 2026 г. на рынок выйдут восемь моделей кнопочных телефонов, охватывающих все основные потребительские сегменты: от базовых устройств до телефонов со специализированными решениями. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Линейка телефонов AOC ориентирована на широкую аудиторию: от тех, кто ищет недорогой первый телефон для младшего школьника, до пользователей с конкретными требованиями к функциональности или формфактору.

Все модели AOC оснащены универсальным разъемом USB Type-C, поддерживают две SIM-карты и работают в сетях 2G, что обеспечивает больший радиус покрытия и стабильность связи. Большинство устройств также поддерживают Bluetooth 2.1 и слот для карты памяти microSD объемом до 32 ГБ.

AOC A170 — начальная модель линейки с лаконичным набором функций. Телефон оснащен экраном диагональю 1,77" и аккумулятором емкостью 800 мАч, обеспечивающим до 35 дней в режиме ожидания и до 12 часов в режиме разговора. Модель намеренно лишена камеры, Bluetooth и слота microSD — оптимальный выбор для тех, кому важны ограничения и меры безопасности (военнослужащие и сотрудники закрытых предприятий). Рекомендованная розничная цена — 890 руб.

AOC A175 — базовая модель для повседневного использования: моноблок с экраном 1,77", дополненный камерой на 0,08 МП и слотом microSD. Аккумулятор емкостью 1000 мАч обеспечивает до 34 дней работы в режиме ожидания и до 11 часов разговора. Рекомендованная розничная цена — 1090 руб.

AOC A205 — телефон, разработанный с учетом потребностей старшего поколения: экран 2" с крупными элементами интерфейса, увеличенные кнопки, а также фирменная зарядная док-станция — телефон достаточно положить на подставку, не беспокоясь о подключении кабеля. Аккумулятор 1000 мАч обеспечивает до 35 дней работы в режиме ожидания и до 12 часов разговора. Рекомендованная розничная цена — 1790 руб.

AOC A240 — модель среднего сегмента для тех, кому нужны комфортная диагональ экрана и качественная связь. Дисплей диагональю 2,4". Аккумулятор 1400 мАч держит заряд до 42 дней в режиме ожидания и до 16,5 часа в режиме разговора. Bluetooth позволяет подключать беспроводные гарнитуры. Рекомендованная розничная цена — 1590 руб.

AOC A245 — модель для тех, кто проводит много времени в дороге или в условиях, где подзарядка недоступна. Ее аккумулятор 2500 мАч обеспечивает до 70 дней работы в режиме ожидания и до 29 часов в режиме разговора. Дисплей 2,4", поддержка Bluetooth. Рекомендованная розничная цена — 1790 руб.

AOC A248 — телефон для активного образа жизни. Модель объединяет аккумулятор 2500 мАч (до 69 дней в режиме ожидания и до 28 часов разговора) с укрепленным корпусом, рассчитанным на эксплуатацию в сложных условиях. Телефон подойдет строителям, дачникам, работникам на производстве — всем, для кого надежность устройства важна не меньше, чем время его работы. Рекомендованная розничная цена — 1890 руб.

AOC A280 — модель для тех, кому важен большой экран. Дисплей диагональю 2,8" обеспечивает комфортное отображение текста и меню, а аккумулятор 1400 мАч держит заряд до 40 дней в режиме ожидания и до 16 часов в режиме разговора. Модель станет удачным выбором в качестве домашнего телефона или устройства для тех, кто испытывает трудности с чтением с маленьких экранов. Рекомендованная розничная цена — 1890 руб.

AOC A285 — раскладушка для тех, кто предпочитает именно этот формфактор. Складной корпус надежно защищает экран диагональю 2,8" от случайных нажатий и царапин. Аккумулятор 1000 мАч обеспечивает до 35 дней в режиме ожидания и до 11 часов разговора. Модель доступна в черном и красном цветах. Рекомендованная розничная цена — 2590 руб.