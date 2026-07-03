Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE

Ведущий федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE. Новинки сочетают в себе лаконичный безрамочный дизайн, качественную цветопередачу и современные технологии защиты зрения, делая длительную работу за компьютером максимально комфортной. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Ключевые особенности AOC 24B36XE и 27B36XE

Оптимальные диагонали: Модель 24B36XE оснащена экраном 23,8 дюйма, а старшая версия 27B36XE предлагает увеличенную рабочую область с диагональю 27 дюймов.

Четкость и цвет: Разрешение Full HD (1920x1080) в сочетании с IPS-матрицей обеспечивает отличную детализацию, насыщенные цвета и широкие углы обзора (178° по вертикали и горизонтали) без искажения картинки.

siti700.jpg

Пресс-служба «Ситилинка»
В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE

Плавная картинка: В отличие от стандартных офисных решений, новинки поддерживают частоту обновления 144 Гц. Это обеспечивает заметно более высокую плавность интерфейса, прокрутки документов, веб-страниц и комфортный просмотр динамичного контента.

Забота о зрении: Технология Flicker-Free устраняет мерцание экрана, а режим Low Blue Light снижает интенсивность вредного синего свечения. Это помогает минимизировать усталость глаз при длительной работе.

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса
Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса безопасность

Современный дизайн: Узкие рамки с трех сторон делают мониторы отличным выбором для создания конфигураций из нескольких дисплеев, а также придают рабочему месту эстетичный и современный вид.

Для кого созданы новые AOC B36XE?

Модели 24B36XE и 27B36XE позиционируются как универсальные «рабочие лошадки». Они отлично подойдут офисным сотрудникам и фрилансерам для работы с текстами, таблицами и графикой базового уровня; школьникам и студентам для учебы и создания презентаций; домашним пользователям для просмотра фильмов, серфинга в интернете и нетребовательного гейминга.

Цены и доступность

AOC 24B36XE и 27B36XE уже доступны для покупке в «Ситилинке» по промо ценам от 7,39 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Рынок российских корпоративных мессенджеров»

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг СЭД с Искусственным Интеллектом

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще