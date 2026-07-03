В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE

Ведущий федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE. Новинки сочетают в себе лаконичный безрамочный дизайн, качественную цветопередачу и современные технологии защиты зрения, делая длительную работу за компьютером максимально комфортной. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Ключевые особенности AOC 24B36XE и 27B36XE

Оптимальные диагонали: Модель 24B36XE оснащена экраном 23,8 дюйма, а старшая версия 27B36XE предлагает увеличенную рабочую область с диагональю 27 дюймов.

Четкость и цвет: Разрешение Full HD (1920x1080) в сочетании с IPS-матрицей обеспечивает отличную детализацию, насыщенные цвета и широкие углы обзора (178° по вертикали и горизонтали) без искажения картинки.

Пресс-служба «Ситилинка» В «Ситилинке» стартовали продажи новых офисных мониторов AOC 24B36XE и 27B36XE

Плавная картинка: В отличие от стандартных офисных решений, новинки поддерживают частоту обновления 144 Гц. Это обеспечивает заметно более высокую плавность интерфейса, прокрутки документов, веб-страниц и комфортный просмотр динамичного контента.

Забота о зрении: Технология Flicker-Free устраняет мерцание экрана, а режим Low Blue Light снижает интенсивность вредного синего свечения. Это помогает минимизировать усталость глаз при длительной работе.

Современный дизайн: Узкие рамки с трех сторон делают мониторы отличным выбором для создания конфигураций из нескольких дисплеев, а также придают рабочему месту эстетичный и современный вид.

Для кого созданы новые AOC B36XE?

Модели 24B36XE и 27B36XE позиционируются как универсальные «рабочие лошадки». Они отлично подойдут офисным сотрудникам и фрилансерам для работы с текстами, таблицами и графикой базового уровня; школьникам и студентам для учебы и создания презентаций; домашним пользователям для просмотра фильмов, серфинга в интернете и нетребовательного гейминга.

Цены и доступность

AOC 24B36XE и 27B36XE уже доступны для покупке в «Ситилинке» по промо ценам от 7,39 тыс. руб.