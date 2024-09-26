Цветопередача 95% sRGB и 100 Гц в 24 дюймовом мониторе Acer Nitro QG240YH3

В продажу на российский рынок поступила доступная модель в сегменте 24 дюйма Full-HD мониторов Acer Nitro QG240YH3bix. Безрамочный дизайн ZeroFrame объединен с VA-матрицей последнего поколения. Широкие углы обзора и время отклика 1 мс дополнены частотой обновления 100 Гц и цветопередачей с охватом 95% sRGB. Как и другие модели линейки Nitro QG0, монитор поддерживает технологии защиты зрения VisionCare для снижения усталости зрения при длительной работе за компьютером. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки Nitro QG240YH3bix: диагональ 23,8 дюйма; разрешение FHD 1920x1080 и матрица VA; частота обновления 100 Гц; поддержка AMD FreeSync; яркость до 250 кд/м²; отображение 95% sRGB; до 16,7 млн цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; подставка с регулировкой углу наклона -5°/+15°.

Acer Acer Nitro QG240YH3

Клавиша питания вынесена в отдельную нишу с тыльной стороны корпуса, объединяющую все интерфейсы. В распоряжении пользователя аналоговый выход VGA, цифровой HDMI 2.0 и комбинированный аудиовыход для игровой гарнитуры, либо стационарной аудиосистемы.

Монитор Nitro QG240YH3bix поддерживает широкий набор инструментов для тонкой настройки изображения под разные сценарии использования. Помимо готовых цветовых профилей для работы и развлечений предусмотрено несколько конфигурируемых игровых профилей. А для защиты вашего зрения и снижения усталости при длительной работе тут предусмотрен пакет инструментов VisionCare. Он включает фирменные решения от Acer, начиная с антибликового покрытия ComfyView и технологии снижения яркости подсветки Low Dimming. Присутствует также фирменная технология снижения вредного излучения синего спектра света BlueLight Shield.

Монитор Nitro QG240YH3bix уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 10 399 р.