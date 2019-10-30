«Анкор» запустил платформу для массового подбора персонала

«Анкор» запустил новый проект Staffjet — SaaS-сервис с роботизированным поиском кандидатов на вакансии, не требующие квалификации и специальных навыков. Сервис позволяет снизить стоимость и повысить скорость закрытия вакансий и уже востребован среди крупных работодателей – например, ритейлеров, сетей питания и ресторанов. По данным компании, ежемесячно в рамках одного проекта при помощи Staffjet обрабатывается не менее 15 тыс. резюме, находят работу не менее 500 соискателей. Себестоимость поиска и подбора сотрудника при этом удалось снизить в 2,5 раза. Staffjet – это не цифровой инструмент, который работодатель может приобрести и научиться им пользоваться, а именно сервис, пользуясь которым компания передает функцию подбора на аутсорсинг.

Массовый подбор сотрудников на линейные позиции подразумевает цепочку повторяющихся операций: составление текста вакансии, ее размещение на специализированных сайтах и адаптацию для соцсетей, просмотр и отбор подходящих анкет, необходимость связаться с кандидатом на разных этапах подбора, назначение интервью, направление на стажировку или медицинский осмотр и т.д. При этом кандидат на позицию, не требующую серьезного образования и опыта работы, на сегодняшнем рынке труда, особенно в крупных городах, крайне востребован. Поэтому на первый план выходят скорость и себестоимость его привлечения. Снизить себестоимость при сохранении качества рекрутмента помогают технологии роботизации.

Решение Staffjet использует технологии роботизации RPA (robotic process automation). Программные роботы Kofax выполняют автоматический поиск кандидатов и приглашают потенциальных соискателей на рекламную страницу вакансии. Если человек заинтересовался и откликнулся на вакансию, уже другой робот, отвечающий за соединение с кандидатом, в течение 5 минут связывается с ним и направляет звонок на свободного оператора ресечерского центра. Краткое телефонное интервью проводит человек. Пилотные проекты Staffjet показали, что именно такое построение процесса – робот + человек – является наиболее эффективным. Количество записанных на интервью составляет не менее 70% от откликнувшихся на вакансию кандидатов, чью анкету предварительно одобрил автоматизированный подбор. Аналитический модуль формирует отчетность и отслеживает в режиме реального времени, при каких условиях процесс найма становится наиболее успешным.

Программное обеспечение с роботизированным поиском и валидацией анкет соискателей для Staffjet разработала ИТ-компания Navicon. Navicon же обеспечил подключение внешних ИТ-сервисов и интеграцию с системами заказчиков программного обеспечения Staffjet посредством API.

Процесс разработки и запуска Staffjet занял восемь месяцев. Во время создания программного обеспечения специалисты Navicon совместно с экспертами Staffjet протестировали различные гипотезы о том, как с помощью программных роботов можно оптимизировать процесс рекрутмента, уменьшить себестоимость трудоустроенных кандидатов. Они выявили оптимальные условия, при которых действия роботов приносят наилучшие результаты. А также подключили к платформе облачные инструменты анализа и визуализации Power BI, которые предоставляют клиентам отчетность с детализацией по этапам отбора. За дизайн и проектирование веб- и мобильного приложения отвечали специалисты компании The invaders.

Наталия Малышева, руководитель проекта Staffjet, сказала: «Мы вывели на рынок модель подбора персонала, объединившую в себе преимущества роботизации и интеллектуальные возможности людей. Работа с привлечением кандидатов или, как говорят при массовом подборе, формированием потока, поиск и проверка кандидатов на вакансии, – самая трудо- и времязатратная часть процесса найма, и роботизация здесь помогает бизнесу. При этом коммуникация с кандидатом по-прежнему «за человеком» во избежание потерь. При запуске пилотного проекта нам удалось за четыре месяца снизить себестоимость поиска и подбора сотрудника в 2,5 раза».

Сергей Саликов, генеральный директор международной компании «Анкор», сказал: «"Анкор" последовательно инвестирует в развитие цифровых инструментов и технологических решений в кадровой сфере. Мы не хотим заменить человека, прекрасно понимая, что только профессионал в HR своим интеллектом и знаниями в условиях постоянной неопределенности на ежедневно меняющемся рынке труда способен обеспечить компанию талантами и трудовыми ресурсами. Но мы вкладываемся в технологии, которые повысят скорость и качество в реализации человеческих решений, и я искренне считаю, что наше будущее на рынке зависит от развития HR-Digital, и в этой связи Staffjet является значимым шагом — это будущее для нас и наших партнеров».

Мария Аверина, партнер по FMCG&Retail в компании Navicon, отметила: «Staffjet – это первая кастомная разработка RPA-продукта на российском рынке подбора персонала. Сейчас мы развиваем платформу – добавляем новые модули для повышения качества подбора персонала. Кроме того, наши специалисты работают над интеграцией решения с HR-системами пользователей Staffjet».