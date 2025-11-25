Цифровой двойник критической ИТ-инфраструктуры: создан испытательный стенд на отечественных решениях для КИИ

Осенью 2025 года команда NS Digital (ООО «Нефтьгазисследование», ГК «Нефтьсервисхолдинг») завершила сборку и испытания стенда на базе отечественного серверного и сетевого оборудования, а также российских программных средств виртуализации Z-Virt и программно-аппаратного комплекса AstrаRegul. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нефтьсервисхолдинг».

В рамках стенда была развернута модель гибридной ИТ-инфраструктуры, объединяющая физические и виртуальные рабочие места, серверы и сетевое оборудование, создан цифровой двойник инфраструктуры АСУ ТП завода. Это позволило провести широкий спектр испытаний, включая проверку совместимости программно-аппаратных комплексов и различных версий ПО, долгосрочный мониторинг нагрузки, тестирование на отказоустойчивость кластеров центра обработки данных (ЦОД), исследование работы корпоративных сервисов в дублированных сетях АСУ ТП, выявить уязвимости компонентов программно-технического комплекса, оценить взаимное влияние служб безопасности, резервного копирования мониторинга на технологические сервисы, отработку сценариев поэтапного обновления ПО для предприятий с непрерывным циклом работы и провести ряд других испытаний.

«Особую ценность представляет то, что стенд подтверждает функциональную работоспособность решений, собранных на базе отечественных продуктов. Архитектурные решения и протоколы тестирования, полученные по итогам испытания на стенде, предоставляют готовую и проверенную основу для разработки масштабных систем автоматизации, что значительно ускоряет и облегчает процесс импортозамещения в сегменте критической ИТ-инфраструктуры. Решение имеет большие перспективы для масштабирования. Команда NS Digital может выполнить работы по проектированию, изготовлению и сопровождению аналогичных стендов под персональные запросы заказчиков», – сказал Александр Сидоров, архитектор проекта компании NS Digital, кандидат технических наук.

Проведенные испытания позволили успешно смоделировать систему обработки миллиона тегов изолированных производственных сегментов (групп котельных, электроподстанций, объектов заводского хозяйства) от уровня контроллеров, локальных АРМ и серверов до централизованного управления с уровня ЦОД.

Функционал подобных испытательных стендов различных масштабов, моделирующий отдельные производственные объекты, актуален и эффективен в том числе и для эксплуатирующий организациями с непрерывным производственным циклом для тестирования обновлений программного обеспечения, изменения конфигураций, отработки навыков административного персонал.