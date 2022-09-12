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«Рексофт» представит свой подход по работе с облачной инфраструктурой на конференции CNews

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, примет участие в конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая пройдет 15 сентября 2022 г. в отеле «Золотое кольцо» (г. Москва, ул. Смоленская, дом 5).

На мероприятии в 11:25 выступит Артем Яговитин, руководитель направления цифровых продуктов компании «Рексофт», с докладом «Приватное, гибридное или мультиоблако: что выгоднее в новых условиях?».

«Исследования экспертов по всему миру показывают, что облака становятся неотъемлемой частью бизнес процессов, так как стали уже стандартом инфраструктуры для разработчиков. В своем выступлении я попытаюсь систематизировать стратегические тренды важные для осознанного планирования облачного подхода в организациях. Надеюсь дать профессионалам дополнительную пищу для размышления, которая позволит осознанно выбрать свой индивидуальный путь применения облачных технологий», – прокомментировал суть выступления Артем Яговитин, руководитель направления цифровых продуктов компании «Рексофт».

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Инновации для промышленности

«Рексофт» (Reksoft) – российский разработчик цифровых решений, обладающий опытом по созданию цифровых проектов для таких сфер бизнеса, как телекоммуникации и мобильная связь, банки и финансы, ИТ, медиа, гостиничный бизнес и туризм. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам полный комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Среди клиентов «Рексофт» крупнейшие российские и международные компании, такие как «Сбербанк», ВТБ, «Промсвязьбанк», «Газпромнефть», S7, «Окей», НП «ГЛОНАСС», AlertLogic, FXDD, Swisscom Mobile и др. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Ростове-на-Дону, Стокгольме. В штате компании работают более 450 человек. Производственные процессы «Рексофт» сертифицированы по международному стандарту ISO 9000:2015.

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