«Рексофт» и Postgres Professional стали технологическими партнерами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и Postgres Professional, российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL, подписали партнерское соглашение.

Благодаря партнерству «Рексофт» сможет использовать СУБД Postgres Pro в разработке для своих заказчиков. Сегодня Postgres Pro — одна из самых популярных для импортозамещения СУБД в России. Решение востребовано крупнейшими государственными и частными заказчиками, в том числе обслуживающими объекты критической инфраструктуры, требующие наиболее высоких стандартов обеспечения безопасности информации.

Николай Сокорнов, директор департамента разработки программного обеспечения «Рексофт», сказал: «Наш фокус всегда находился на работе с компаниями сегмента Enterprise. Все они активно переходят к практике использования продуктов на основе Open Source для замещения проприетарных решений западных вендоров, покинувших рынок РФ. Среди классических систем управления базами данных продукт Postgres Pro давно подтвердил свою эффективность в качестве ключевого элемента для построения корпоративных систем. Postgres Pro ни в чем не уступает западным СУБД, а в некоторых аспектах даже превосходит их за счет уникального функционала».

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional, сказал: «Мы активно развиваем свою партнерскую сеть, которая на сегодняшний день объединяет более 100 российских компаний. Для нас важно, чтобы наши технологические партнеры, такие как «Рексофт», имели все возможности по интеграции нашей СУБД в контур своих проектов. За счет большого количества уникальных разработок Postgres Pro обеспечивает высокий уровень надежности, производительности и масштабируемости — ключевое требование для высоконагруженных систем».

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СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии.

Postgres Professional занимает второе место в мировом рейтинге разработчиков PostgreSQL. В команде компании — ключевые российские разработчики Postgres, благодаря чему специалисты Postgres Professional решают сложные задачи — дополняют Postgres новой функциональностью (включая разработку ядра), обеспечивают безопасность и оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки. Компания также проводит сертификацию специалистов по PostgreSQL.