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На заводе по производству комплектующих для iPhone погибли рабочие. Это четвертый смертельный инцидент в мировых ИТ за неполные 2 месяца

Трое рабочих погибли в результате отравления газом во время ремонтных работ на производящем комплектующие для Apple заводе в индийском штате Тамилнад. Октябрь и ноябрь 2026 г. стали роковыми для мировой технологической отрасли. Происшествие в Индии — уже четвертое со смертельным исходом.

Трагедия на заводе в Индии

Трое рабочих погибли на производящем комплектующие для Apple заводе Tata Electronics, расположенном в городе Хосур, в штате Тамилнад (Индия), сообщило агентство Reuters.

Несчастный случай произошел поздно вечером 9 ноября во время ремонтных работ на очистных сооружениях, когда рабочие вдохнули газ, осматривая внешний резервуар с нанофильтрацией, по словам представителя районной администрации Динеша Кумара (Dinesh Kumar).

Очистные сооружения для сточных вод эксплуатировались компанией Nalco Water, входящей в состав американской компании Ecolab.

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Сгенерировано ИИ
Трагедия со смертельным исходом произошла на заводе Tata Electronics

Министр промышленности Вирудхай Магал Киртана Virudhai Magal Keerthana заявил, что гибель рабочих будет «тщательно расследована, и на основании полученных результатов будут приняты соответствующие меры».

Проблемное предприятие

Производство в Индии имеет центральное значение для планов американского технологического гиганта Apple по диверсификации производства за пределами Китая. Электронное подразделение группы компаний Tata обеспечивает примерно 40% потребности Apple в Индии, остальная часть приходится на Foxconn. На саму же Индию сейчас приходится примерно 25% мирового производства iPhone.

Однако завод Tata в Хосуре неоднократно сталкивался с серьезными трудностями.

В 2024 г. производство было остановлено на несколько дней из-за пожара. Тогда обошлось без жертв. 10 человек получили медицинскую помощь.

Летом 2026 г. группа вымогателей разместила в даркнете более 200 тыс. файлов, украденных на заводе, в том числе конфиденциальную информацию и фотографии тогда еще не выпущенного iPhone 18 Pro.

В 2026 г. возникла еще одна угроза остановки предприятия — по требованию местных властей из-за предполагаемого загрязнения грунтовых вод.

Инцидент со смертельным исходом стал самым ужасным в этой череде происшествий.

Повторяющиеся смертельные инциденты

За последние неполные два месяца СNews уже писал о трех других трагических авариях на технологических производствах.

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Как машиностроению выполнять заказы, когда не хватает людей и оборудования, и где тут ИТ Цифровизация

В середине октября на заводе Intel Fab 28 в Израиле произошел взрыв, в результате которого погибли как минимум двое человек и еще один получил серьезные ранения. По предварительной версии, виноват особый токсичный газ, без которого завод по выпуску микросхем не может функционировать.

После этого не прошло и недели, как на заводе тайваньской компании TSMC, крупнейшего контрактного вендора микросхем в мире, произошла трагедия. Во время строительства новой фабрики из-за некачественного крепежа погибли трое рабочих, четвертый попал в реанимацию.

В начале ноября два человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва на заводе по производству печатных плат в Тайване. Несчастье случилось на предприятии Panasonic Industrial Devices Materials.

Анна Любавина

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