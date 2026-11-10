Против банков Ozon и Wildberries ввели санкции. «Яндексу» тоже досталось

Банки всех трех крупнейших маркетплейсов России попали под санкции Канады. Зацепило Ozon, Wildberries и «Яндекс», а вместе с ними – более 30 других организаций и свыше 20 физлиц. Маркетплейсы уверяют, что действия Канады на их операционной деятельности не скажутся.

Три маркетплейса одними санкциями

Власти Канады ввели санкции против банков Ozon и Wildberries – крупнейших российских маркетплейсов, пишет Forbes. Под удар также попал «Яндекс», владеющий маркетплейсом «Яндекс Маркет» – его банк тоже в обновленном санкционном списке.

В общей сложности санкции введены против 38 российских организаций. Вместе с ними под ограничения со стороны Канады попали и 24 россиянина.

Трио российских маркетплейсов открыло для себя банковский бизнес сравнительно недавно.

Первопроходцем в этом был Wildberres. в феврале 2021 г., основательница Wildberries Татьяна Ким стала единоличным владельцем ООО «Банк Стандарт-кредит». После сделки банк был переименован в «Вайлдберриз Банк», но к концу 2026 г. он больше известен как «WB Банк».

Сгенерировано ИИ Канада пытается насолить российским маркетплейсам

Вторым на очереди был Ozon. В апреле 2021 г. он купил «Оней банк» и сразу переименовал его в «Ozon банк». Спустя почти полгода, в сентябре 2021 г., по точно такому же пути пошел «Яндекс» – он приобрел банк «Акрополь» и сменил ему название на «Яндекс Банк».

У нас все под контролем

К моменту выхода материала не было известно, как новые санкции Запада повлияют на работу «Яндекс Банка» и «WB Банка». Ozon со своей стороны заверил, что на операционной деятельности «Ozon Банка» действия канадских властей не отразятся ввиду того, что банк использует только российскую финансовую инфраструктуру, пишет РБК.

«Мы продолжаем работать в стандартном режиме: розничные клиенты оплачивают покупки картами, открывают накопительные счета и вклады без ограничений, предприниматели без всяких проблем пользуются своими счетами, займами и всеми другими финансовыми продуктами», – говорится в официальном заявлении «Ozon Банка».

Не первые и не последние

Канада не стала первой западной страной, которая ввела санкции против трио банков, связанных с топ-3 российских маркетплейсов. На несколько месяцев ее в этом плане опередила Великобритания – в свой санкционный список она внесла «Ozon Банк», «WB Банк» и «Яндекс Банк» летом 2026 г.

Раньше других подобным начали заниматься США. В феврале 2022. американских Минфин ввел ограничения «Ozon Банка», поскольку прежде этим банком владел Совкомбанк, который тоже числится в санкционном списке США. Позже ограничения с «Ozon Банка» были сняты.

Кто еще пострадал

Канадский список российских фирм и физлиц, на которые наложены ограничения, стал длиннее более чем на 60 пунктов. Санкции были введены, в числе прочего, против производителя полупроводников ПАО «Микрон», а также «Группы Кремний Эл» и предприятия радиоэлектронной промышленности НПП «Пульсар».

Их судьбу в данном случае разделили Государственный научно-производственный космический центр им. Хруничева, Воткинский завод, Завод имени Морозова, Каменский комбинат, «Тяжмаш», а также «Светлана-Электронприбор» и НИИ «Субмикрон».

Примечательно, что Канада решила ударить и по компаниям, зарегистрированным за пределами России. Среди них – созданные в Грузии криптокомпании Rapira Group LLC и Aifory LLC.

Это уже третье за последние полгода пополнение санкционного списка Канады. В июле 2026 г. в нем оказались Московская биржа, СПБ Биржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, Санкт-Петербургская валютная биржа и Восточная биржа, а в сентябре 2026 г. Канада ввела свои ограничения против руководителя Росмолодежи Григория Гурова, главы МЧС России Александра Куренкова и еще шести граждан России.