Щедрость Microsoft закончилась. ИТ-гигант лишил школы и университеты бесплатной почты

Microsoft заявила, что потребности образовательных учреждений изменились, и урезала им бесплатные сервисы. Чтобы сохранить почтовые ящики студентов, школам и университетам теперь придется платить тысячи долларов.



Бесплатная почта закончилась

Компания Microsoft прекращает лицензионную поддержку образовательных учреждений. Школам, колледжам и университетам теперь придется платить за почтовые ящики студентов тысячи долларов, пишет Register.

ИТ-гигант объявил о планах вывода из эксплуатации с 1 января 2028 г. продукта Office 365 A1, который предоставляет учебным заведениям веб-приложения Office, Teams и электронную почту бесплатно. Закроется также программа Student Use Benefit, предоставляющая студенческие лицензии без дополнительной платы, прекратится бесплатный доступ к Exchange Online для выпускников и терабайтами бесплатного хранилища.

Вместо этого клиентам предлагается воспользоваться платной версией Microsoft 365 Education A7 с искусственным интеллектом — «самым передовым предложением для образовательных учреждений», как указано на сайте компании.

Сгенерировано ИИ Microsoft заявила, что образовательным учреждениям стали не нужны бесплатные сервисы

«Microsoft обновляет портфель продуктов, чтобы обеспечить более четкий путь от базового доступа к расширенным возможностям, позволяя при этом учебным заведениям внедрять технологии в соответствии со своими потребностями и готовностью. Эта эволюция отражает как ценность, которую Microsoft 365 Education приобрела с момента последнего изменения цен почти десять лет назад, так и структуру нового портфеля продуктов», — заявили представители Microsoft.

В Microsoft считают, что потребности клиентов изменились

На вопрос о причинах удаления этих услуг из бесплатного тарифного плана представители Microsoft объяснили агентству, что изменения вызваны потребностями организаций: «Учебные заведения рассматривают ИИ, безопасность, конфиденциальность, управление, а также преподавание и обучение как взаимосвязанные приоритеты, а не как отдельные технологические решения».

У самих образовательных учреждений, возможно, иной взгляд на свои потребности. В Министерстве образования Великобритании, например, сказали следующее: «Мы разочарованы решением Microsoft. Однако мы рады, что нам удалось договориться о некоторых дополнительных уступках для Великобритании, предоставляющих школам, колледжам и университетам время, необходимое для успешного перехода на новые лицензионные соглашения».

Британская организация Jisc, занимающаяся вопросами образовательных технологий, обещала обеспечить «надлежащую поддержку» британским образовательным учреждениям и помочь в оценке имеющихся у них вариантов.

Так теряют клиентов

В августе 2026 г. CNews писал, что Microsoft резко повысила плату за лицензии ОС Windows 11 для производителей ПК, что усилило давление на и без того стремительно растущие цены на компьютеры. Это единственная пользовательская ОС, которую Microsoft поддерживает, и для которой производители «железа» пишут драйверы.

Все последние действия Microsoft, включая выпуск ломающих ОС обновлений, приводят к стремительному падению популярности ее решений. К началу лета 2026 г. доля Windows на мировой арене скатилась до минимальных за многие годы значений. Если в июне 2025 г. у нее было более 70% рынка настольных ОС, то год спустя она едва удерживала 56%. Высвободившиеся проценты перетекли к macOS и Linux.