«Техносерв консалтинг» участвует в масштабной трансформации ERP-систем «Магнита»

«Техносерв консалтинг» стал генеральным подрядчиком проекта «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость» в рамках программы трансформации ERP розничной сети «Магнит». Программа реализуется на базе продуктов SAP и включает, помимо проекта «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость», еще три проекта: «Товародвижение и логистика», «Управление персоналом» и «Информационные технологии».

В рамках проекта «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость» «Техносерв консалтинг» отвечает за концептуальное проектирование, реализацию системы, её тестирование, финальную подготовку к запуску, а также поддержку системы в период опытно-промышленной эксплуатации. В текущем году выполняется этап концептуального проектирования, в следующем – реализация проектов по всем остальным этапам фазы «Пилот», завершить которую планируется к концу 2022 года. Ожидается, что к 2025 году новое решение будет растиражировано на весь предусмотренный организационный объём компании «Магнит».

Для решения задач программы определена целевая архитектура на базе решений SAP. Программа трансформации охватывает почти весь финансовый блок «Магнит» и часть процессов некоммерческих закупок и управления недвижимостью. По результатам проекта «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость» будет полностью создана единая информационная система с высокой прозрачностью и доступностью качественных данных, которая позволит принимать бизнес-решения более эффективно.

«Оптимизация контрольных процедур и процессов управления на уровне компании - одни из основных задач Программы трансформации ERP. Для финансовой функции эти задачи имеют первостепенное значение. Опираясь на опыт компании «Техносерв консалтинг», мы сможем добиться еще более высоких показателей эффективности и уверенно удержать лидерскую позицию в нашем сегменте бизнеса», - сказал Дмитрий Иванов, ИО финансового директора «Магнита».

«Магнит стремится обеспечить высокий уровень надежности при эксплуатации наших зданий и эффективно управлять вопросами аренды и субаренды недвижимости. Совместно с командой “Техносерв консалтинг” мы в первую очередь сконцентрируемся на автоматизации этих процессов, что позволит нам оперативно принимать наиболее верные решения в части управления нашими активами», - отметил Максим Щёголев, директор по развитию сети, недвижимости и эксплуатации «Магнита».

«Один из стратегических приоритетов "Магнита" - повышение качества функции некоммерческих закупок. В этом ключе проект «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость» становится основой развития направления. Реализация задач проекта в части внедрения решений на базе SAP с участием такого опытного игрока, как "Техносерв консалтинг", положительно скажется на сроках и качестве итогового результата, а также на общем повышении эффективности функции. Так, мы сможем более оперативно принимать решения, которые будут понятны и прозрачны нашим партнерам, что, в свою очередь, позволит нам получить наиболее выгодные условия по закупкам», - сказал Антон Завалковский, директор по некоммерческим закупкам и промышленной безопасности «Магнита».

«Для компании «Магнит» программа трансформации ERP на решениях SAP, включая проект «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость», станет крупнейшей программой такого рода в российском ритейле за всю его историю. Мы ожидаем, что совместная работа команды «Магнит» и команды «Техносерв консалтинг» позволит нам реализовать проект максимально эффективно и в запланированные сроки», - сказала Светлана Медведева, директор программы трансформации ERP «Магнит».

«Цифровая трансформация бизнеса – залог конкурентного преимущества, особенно в таких сферах с большими объемами данных, как ритейл. Создавая единую информационную базу путем внедрения современной ERP-системы, бизнес может хранить и обрабатывать критически важные данные, что увеличивает скорость принятия решений и снижает риски человеческих ошибок. Гибкость и легкость масштабирования обеспечивают заказчику бизнес-выгоды в максимально короткие сроки и точечную расстановку приоритетов. «Техносерв консалтинг» реализовал сотни проектов по внедрению ИТ-систем, многие из которых были в сфере автоматизации ERP-систем на основе SAP-решений. Кроме того, имеющийся у команды опыт внедрения инфосистем в ритейле гарантирует качественное управление проектом, его методологическое и функциональное сопровождение», - отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор «Техносерв консалтинг».