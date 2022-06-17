«Т1 консалтинг» создала центр расширенной поддержки продуктов SAP

Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» запустил центр расширенной технической поддержки систем, разработанных на основе SAP. Новая услуга позволит бизнесу повысить скорость обработки и решения инцидентов, а также сократить расходы компании минимум на 20% в сравнении со стоимостью поддержки вендора.

В зависимости от задач и проблем компании поддержка на расширенной линии осуществляется в трех блоках: экспертный анализ, устранение проблем и обеспечение требований законодательства. Адаптация существующей функциональности к новым условиям особенно критична для бизнеса, поэтому интегратор уже сейчас разработал унифицированную дорожную карту по нормативно-правовым обновлениям. В ней зафиксированы потенциальные и принятые изменения и поэтапный процесс поставки и реализации обновлений.

Центр создан в рамках инициативы по замещению услуг техподдержки от иностранных вендоров. Менее чем за месяц компания «с нуля» разработала план сопровождения отечественного бизнеса и объединила свыше 250 специалистов в единую команду. В ее ядро вошли эксперты с более чем десятилетним опытом работы с продуктами SAP. Руководителем центра расширенной поддержки стала Раиля Бирюкова.

«Выбор компании, осуществляющей поддержку, должен складываться из глубины понимания продукта, подтвержденного опыта и скорости реагирования на изменения. Наша команда может гарантировать персонализированную техническую поддержку для широкого спектра продуктов за счет комплексного подхода и проактивного мониторинга последних изменений. Мы одна из первых в России компаний, предоставляющих подобную услугу — для «Т1 консалтинг» важно помочь бизнесу максимально гладко перейти на альтернативный вариант, так как подобный процесс не должен быть риском», — сказала Раиля Бирюкова, руководитель центра расширенной технической поддержки SAP.

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«Многие российские корпорации традиционно автоматизировали тысячи рабочих процессов при помощи решений глобальных вендоров. Сегодня перед предприятиями стоит выбор: создать для поддержки систем внутреннюю ИТ-команду с новыми компетенциями или передать работу на аутсорс. В условиях дефицита кадров последнее кажется логичным решением, к тому же заказчик получает существенную экономию бюджета. Помимо этого, внешний эксперт имеет возможность посмотреть на ИТ-ландшафт с точки зрения бизнес-процессов, а не пользователей и предложить доработку функциональности или варианты замещения систем», — сказал Илья Набатов, директор по производству компании «Т1 консалтинг».

В марте 2022 года «Т1 консалтинг» также запустила подобную услугу для компаний, использующих программное обеспечение Oracle. По данным отчета Gartner за 2020 г., мировой рынок расширенной технической поддержки неуклонно растет в течение последних пяти лет, при этом среднегодовой рост составляет 30%. Для российских пользователей это особенно актуально в связи с временными перебоями в официальной поддержке разработчиков.