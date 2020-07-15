«Техносерв консалтинг» разработала решение по налоговому мониторингу

«Техносерв консалтинг» представила комплексное решение по налоговому мониторингу. Оно поможет заказчикам осуществить предложенный ФНС России способ онлайн взаимодействия и предоставит налоговой службе доступ к данным бухгалтерского и налогового учета организаций в режиме реального времени.

Налоговый мониторинг имеет отличные перспективы и преимущества, но перед компаниями встал вопрос о технической реализации взаимодействия и предоставления доступа налоговой службе к необходимым данным. И новое решение «Техносерв консалтинг» отвечает именно на этот запрос.

«Если говорить о технической реализации мониторинга, то есть три пути. «Удаленное рабочее место» предполагает прямое подключение налоговых органов к информационной системе бизнеса. Второй путь открывает доступ к документам по телекоммуникационным средствам связи через оператора электронного документооборота. Третий вариант – это «Аналитическая витрина данных», предоставляющая налоговым органам доступ к модели данных для анализа открытой информации. В «Техносерв консалтинг» при разработке собственного решения пошли по последнему пути», ─ сказал Андрей Драченко, исполнительный директор «Техносерв консалтинг».

В рамках реализации решения по налоговому мониторингу в компании-заказчике специалисты «Техносерв консалтинга» создают внешнюю среду, представляющую собой рабочее место налогового инспектора, куда выгружаются срезы данных из учетных систем заказчика, позволяющие формировать налоговую отчетность. Сотрудник ФНС России получает возможность изучить весь срез данных вплоть до ссылок на первичные учетные документы. Данный функционал позволяет заказчику и инспектору работать в тесном контакте, задавать вопросы, запрашивать документы и пояснения. Дополнительно в витрине данных предоставлена возможность формирования отчетности, связанной с системой внутреннего контроля организации. Решение по налоговому мониторингу в формате «Аналитической витрины данных» может быть интегрировано с любой учетной системой – как SAP, так и 1С, а в случае необходимости может быть внедрено непосредственно в учетную систему.

Сроки внедрения решения зависят от объема проекта: проект полного цикла занимает порядка 11-12 месяцев, а непосредственно техническая реализация – 9 месяцев.

Требования ко всем составляющим налогового мониторинга, включая процесс информационного взаимодействия, утверждены приказами ФНС РФ, поэтому результат технической реализации достаточно жестко регламентирован.

«Решение по налоговому мониторингу – это новый продукт и новое направление на рынке, поскольку такой формат взаимодействия только начинает активно распространяться в России. Пока он применяется только некоторыми крупнейшими налогоплательщиками, но постепенно все больше компаний будет переходить на него. Главным конкурентным преимуществом решения «Техносерв консалтинг» является его гибкость. Имея разработанную методологическую основу налогового мониторинга, разбираясь в требованиях налоговых органов, обладая обширным опытом разработки и внедрения различных решений от разных вендоров, мы можем адаптировать систему практически под любого заказчика и подстроиться под любые конкретные учетные системы», ─ отметил Андрей Драченко.

Налоговый мониторинг — это новый формат взаимодействия компаний с налоговой службой, заменяющий традиционные виды проверок, и переход на более качественный уровень контроля. Присоединение к системе позволяет компании получить ощутимые выгоды: снизить затраты на сопровождение проверок на 30-40%, уменьшить сроки налогового периода с 5 лет до 1 года и 9 месяцев, существенно снизить риск доначисления налогов при принятии бизнес-решений и пр. Помимо финансовых выгод переход к налоговому мониторингу будет способствовать своевременному и упрощенному разрешению спорных вопросов, более качественному планированию налоговой нагрузки и формированию репутации крупного игрока и добросовестного налогоплательщика. Также компании смогут получить мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной сделки – как по планируемым, так и уже по совершенным операциям.