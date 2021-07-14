«Т1 консалтинг» запустила бесплатный курс для стажеров по «1С»

В стажерскую программу «Т1 консалтинг» включен курс по «1С». Слушатели смогут пройти обучение у сертифицированных специалистов и получить практические навыки во время работы вместе с наставником над реальными проектами. Менторами курса выступят руководители и сотрудники практики «1С» компании «Т1 консалтинг».

«В отличие от множества лекционных курсов, наша стажерская программа дает возможность не только познакомитесь с функционалом «1С» и типовыми конфигурациями, но и подкрепить теорию практикой – поучаствовать в решении реальных задач на клиентских проектах «Т1 консалтинг». Дополнительным плюсом становится то, что по условиям программы работа стажеров на проектах оплачивается», – сказал Евгений Ящук, директор департамента корпоративного сопровождения «Т1 консалтинг».

Программа обучения бесплатная. По ее окончании предусмотрена сдача экзаменов с присуждением специализации «1С:Профессионал», подтверждающей знание типовых решений «1С», или «1С:Специалист консультант» по одной из подсистем. Курс разделен на 10 блоков, которые охватывают, в том числе, вопросы корпоративной культуры «Т1 консалтинг». Заключительные блоки отведены для решения реальных задач на клиентских проектах «Т1 консалтинг», среди которых разработка и обслуживание 1С-решений для лидеров рынка – компаний госсектора.

«Появление обучающего курса по «1С» отражает реальный разворот рынка к отечественным ИТ-решениям и возросший спрос на специалистов, знакомых с российским стеком технологий. Стажерские программы – один из способов решения кадровой проблемы, и «Т1 консалтинг» давно и успешно использует его. С одной стороны, они позволяют начинающему специалисту познакомиться с компанией и проектами, поработать в команде и определиться с направлением деятельности. С другой – дают возможность проявить себя по-настоящему перспективным специалистам, в которых заинтересован бизнес», – отметил Алексей Стоянов, директор практики «1С» «Т1 консалтинг».