В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании

Директором по продажам собственных продуктов «Т1 консалтинг» назначен Александр Чигвинцев, выходец из ИТ-сферы с 10-летним опытом работы в глобальных корпорациях. Он будет заниматься продвижением программных продуктов и решений, созданных «Т1 консалтинг», и расширением партнерской экосистемы.

До перехода в «Т1 консалтинг» Александр Чигвинцев более 10 лет строил карьеру в компании RSA (в различное время входила в корпорации EMC и Dell) на должностях, связанных как с работой с заказчиками, так и с партнерами.

За последний год «Т1 консалтинг» существенно обновился: численность сотрудников выросла в два раза. Изменения затронули коммерческую функцию, после прихода новых руководителей ключевых направлений ERP и «1С» значительно усилена производственная команда.

«Усиление блока продаж проводится в рамках стратегии развития группы компаний «Т1» как лидера российского ИТ-рынка. Сегодня «Т1 консалтинг» – это команда с высоким уровнем компетенций и амбициозными планами. Опыт сотрудников – наш главный актив, который, в том числе, станет стартовым капиталом для реализации стратегии – перехода от роли интегратора к роли вендора. Поэтому мы рады принять в число наших сотрудников профессионалов», – сказал управляющий директор «Т1 консалтинг» Кирилл Булгаков.

Александр Чигвинцев отметил, что в «Т1 консалтинг» планирует сосредоточить свои усилия на развитии партнерской экосистемы и продвижении собственных продуктов компании через сеть авторизованных партнеров. «Надеюсь, что опыт и знания, накопленные на предыдущих проектах, рыночная экспертиза, которая была получена во время работы в компаниях-лидерах глобального рынка, позволят успешно справиться с задачами по привлечению новых заказчиков и партнеров», – отметил назначение Александр Чигвинцев.