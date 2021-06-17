Спецпроекты

Бизнес Кадры
|

В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании

Директором по продажам собственных продуктов «Т1 консалтинг» назначен Александр Чигвинцев, выходец из ИТ-сферы с 10-летним опытом работы в глобальных корпорациях. Он будет заниматься продвижением программных продуктов и решений, созданных «Т1 консалтинг», и расширением партнерской экосистемы.

До перехода в «Т1 консалтинг» Александр Чигвинцев более 10 лет строил карьеру в компании RSA (в различное время входила в корпорации EMC и Dell) на должностях, связанных как с работой с заказчиками, так и с партнерами.

За последний год «Т1 консалтинг» существенно обновился: численность сотрудников выросла в два раза. Изменения затронули коммерческую функцию, после прихода новых руководителей ключевых направлений ERP и «1С» значительно усилена производственная команда.

«Усиление блока продаж проводится в рамках стратегии развития группы компаний «Т1» как лидера российского ИТ-рынка. Сегодня «Т1 консалтинг» – это команда с высоким уровнем компетенций и амбициозными планами. Опыт сотрудников – наш главный актив, который, в том числе, станет стартовым капиталом для реализации стратегии – перехода от роли интегратора к роли вендора. Поэтому мы рады принять в число наших сотрудников профессионалов», – сказал управляющий директор «Т1 консалтинг» Кирилл Булгаков.

Александр Чигвинцев отметил, что в «Т1 консалтинг» планирует сосредоточить свои усилия на развитии партнерской экосистемы и продвижении собственных продуктов компании через сеть авторизованных партнеров. «Надеюсь, что опыт и знания, накопленные на предыдущих проектах, рыночная экспертиза, которая была получена во время работы в компаниях-лидерах глобального рынка, позволят успешно справиться с задачами по привлечению новых заказчиков и партнеров», – отметил назначение Александр Чигвинцев.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы

Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна»

Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев

Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews

ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?

Показать еще

Наука

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры
Показать еще