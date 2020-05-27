«Техносерв консалтинг» разработал технологию безбумажного офиса для банка ВТБ

«Техносерв консалтинг» стала основным вендором внедренной банком ВТБ технологии безбумажного обслуживания клиентов в точках продаж. На новую платформу безбумажного обслуживания были переведены основные банковские продукты и услуги, что позволило оптимизировать работу и сократить время обслуживания клиентов.

Безбумажная технология предполагает переход с ручной подписи на электронную при оформлении таких банковских продуктов, как кредиты, кредитные карты, вклады, дебетовые карты и открытие счетов. Еще одно из ключевых преимуществ сервиса – это упрощение документооборота внутри отделений банка, оптимизация логистики и способа хранения документов, сокращение затрат на бумагу и времени обслуживания клиентов.

Технология обеспечивает высокую степень надежности проводимых операций как для банка ВТБ, так и для клиента, в том числе с подтверждением неизменности подписанных электронных документов.

Новое решение безбумажного обслуживания для ВТБ было реализовано на стеке существующих банковских систем и специально разработанного модуля ББО. Внедряемый модуль был создан на платформе Java по новейшей технологии.

Технология проста в освоении и легко тиражируется. В функционал заложены способы поэтапного подключения новых отделений, эта процедура не требует дополнительной установки программного обеспечения.

«Нам совместно с банком ВТБ удалось создать новую безбумажную технологию, не имеющую аналогов на российском рынке. Реализация подобного проекта требует развитой ИТ-инфраструктуры и высокого уровня автоматизации, такое решение способно существенно сократить время на обработку данных, снизить количество операционных ошибок и, кроме этого, обеспечить дополнительную защиту данных», – сказал Юрий Мацыгин, директор практики Oracle «Техносерв консалтинг».

«Безбумажное обслуживание – это одно из решений, направленных на максимальное удобство клиентов при получении услуг в ВТБ. В марте 2020 года банк завершил тиражирование безбумажной технологии на всю сеть. К концу 2022 года планируем проводить в новом формате уже 80% операций. ВТБ одним из первых банков запустил технологию безбумажного обслуживания в своих офисах», – сказал руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса ВТБ Алексей Фетисов.