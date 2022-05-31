В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» сформировал центр компетенций «Цифровой консалтинг». Задача нового подразделения — разработка цифровых программ развития бизнеса с расчетом экономической целесообразности и сопровождение процесса подбора российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинга».

Новая практика предоставляет широкий набор услуг: от описания бизнес-задач и разработки «карты пользовательского пути» до построения полноценной ИТ-стратегии, ее реализации и оценки эффективности.

Одно из самых актуальных направлений – помощь компаниям в выборе отечественных аналогов иностранного ПО и бесшовный переход на них. Эксперты «Цифрового консалтинга» оценивают функциональность системы, подлежащей замене, и исходя из этого подбирают решения из пула российских разработок. Это касается как решений популярных классов, например, ERP, так и специализированного ПО в промышленности и ТЭК. В случае необходимости разработки подобного софта «Т1 консалтинг» рассчитывает индивидуальную стоимость с учетом запросов клиента.

За развитие «Цифрового консалтинга» отвечает Артем Каранович, ранее занимавший руководящие позиции в глобальных консалтинговых компаниях. Подразделение уже оказывает услуги крупнейшим игрокам финансовой, энергетической, транспортной и логической областей. «Консалтинговый рынок в ИТ претерпевает серьезные изменения. Во-первых, очевидна смена парадигмы: теперь клиенту нужно не просто ИТ-решение, а инструмент для достижения конкретного бизнес-результата. Во-вторых, растет недоверие к партнерам, которые только пишут стратегию, а реализовывать ее придется кому-то другому, что не гарантирует результата. Иными словами, бизнесу нужен мозговой центр и руки, и мы готовы ему это предоставить», – сказал Артем Каранович, директор подразделения «Цифровой консалтинг».

В 2021 г. компания «Т1 консалтинг» провела ребрендинг, выделила практики в отдельные направления. В рамках практики «Собственные продукты» идет работа по созданию собственных программных продуктов, а направление IoT объединило весь стек задач в области интернета вещей.

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«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в Группу «Т1». Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков «Т1 консалтинг» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты производителей бизнес-приложений. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax. ИТ-продукты «Т1 консалтинг» включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 1900 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.