Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов

«Техносерв Консалтинг» объявляет о назначении нового руководителя практики 1С. Им стал Алексей Стоянов. Алексей продолжит развивать одну из флагманских практик компании, наращивать число собственных решений «Техносерв Консалтинг» на базе платформы 1С, совершенствовать методологическую и техническую экспертизу команды.

У Алексея Стоянова большой опыт работы с отечественной ИТ-платформой. В международной ИТ-компании Columbus с 2018 по 2020 гг. он обеспечил развитие практики 1С, сумел сформировать экспертную команду и обеспечить прибыльную работу подразделения. Предыдущая работа топ-менеджера также была связана с российским софтом: в период с 2009 по 2018 гг. Алексей Стоянов получил профессиональное развитие в компании «1С-Рарус», сменив несколько руководящих позиций в финансовом департаменте компании, в управлении филиальной сети и в офисе управления проектами.

За последние 15 лет Алексей получил более 30 сертификатов 1С, подтвердил компетенции в институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по нескольким квалификациям, а также обучался в IPFM, IBM и т.д. Полученными знаниями и опытом впоследствии делился со слушателями курсов по проектному управлению в IBM и учащимися в бизнес-школе директоров фирм-франчайзи 1С.

В 2009 г. Алексей получил первое высшее образование в МГУТУ им. Разумовского по специальности «Финансовый менеджмент». В 2015 г. с отличием закончил MBA и магистратуру в ИБДА РАНХиГС по направлению «Менеджмент» со специализацией «Предпринимательство и управление компанией». В 2013 г. - успешно сдал экзамен PMP.

«”Техносерв Консалтинг” с 2015 г. является партнером 1С и реализует кейсы в сфере управления предприятием, менеджмента клиентских взаимоотношений, автоматизирует бизнес-процессы компаний с нормативно-справочной информацией. Я думаю, что благодаря профессионализму Алексея Стоянова мы сможем увеличить число проектов практики 1С, в том числе реализованных в рамках курса импортозамещения. Под его руководством будет работать около 100 человек», – отметил управляющий директор «Техносерв Консалтинг» Кирилл Булгаков.