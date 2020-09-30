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РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн

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РТКОММ организовал доступ к скоростному спутниковому интернету детям с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят индивидуальное дистанционное обучение и проживают в удаленных и труднодоступных районах Новосибирской области.

Услуги оказываются в результате выигранного конкурса и заключенного на его основании контракта с государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Новосибирской области «Областной центр образования» (ГБОУ НСО «ОЦО») в рамках реализации государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015–2020 гг.».

«С помощью спутникового интернета дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в любом труднодоступном или удаленном регионе нашей страны, получают полноценный доступ к современному электронному образовательному контенту и сервисам наравне со своими городскими сверстниками. Они могут дистанционно подтянуть знания по основным предметам, углубленно изучать иностранные языки, заниматься на элективных курсах и кружках при поддержке персональных педагогов. РТКОММ с особым вниманием к этой категории пользователей предоставляет круглосуточный сервис и скоростные каналы передачи данных. Техническое решение РТКОММ позволяет обеспечивать школьников широкополосным спутниковым интернетом с использованием специальной фильтрации, ограждающей детей от нежелательного контента», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Услуги доступа в интернет от РТКОММ для детей с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области предоставляются круглосуточно с помощью спутниковых аппаратов «Экспресс-АМ-5» и «Ямал-601».

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