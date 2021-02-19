РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о выпуске специальных «умных» тарифных опций для пользователей спутникового интернета под торговой маркой Sensat. Это первые в линейке смарт-решений услуги, которые стали ответом компании на пожелания пользователей широкополосного доступа в интернет.

Новые тарифные опции «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» открывают абонентам Sensat новые возможности интернета. Благодаря технологическому решению РТКОММ они могут оставаться на связи в любое время, просматривать интересующий контент и делиться важной информацией с близкими, друзьями и бизнес-партнерами без ограничений.

«РТКОММ реализовал стратегическое решение, запустив новую линейку “умных” тарифных опций. Не имеющие аналогов на рынке спутниковой связи опции “Безлимит на мессенджеры” и “Безлимит на соцсети” специально разработаны, чтобы полностью удовлетворить потребности абонентов Sensat, проживающих и ведущих бизнес на труднодоступных и удаленных территориях, в общении и потреблении развлекательного и делового контента. Мы планируем расширить линейку “умных” тарифных опций для повышения комфорта наших клиентов», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Неограниченный доступ к социальным сетям Facebook, «Вконтакте» и Instagram абоненты Sensat получат за 1699 руб. в месяц. А за 1099 руб. обладатели спутникового доступа могут свободно обмениваться сообщениями в популярных мессенджерах Whatsapp и Viber, оставаясь на связи и решая важные вопросы или просто общаясь с друзьями и близкими.

Ознакомиться с актуальными тарифными планами и опциями «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети» можно на сайте Sensat, подключить новые тарифные опции — в личном кабинете абонента.