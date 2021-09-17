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РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») первым среди спутниковых операторов России разработал мобильное приложение для абонентов скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat. Приложение, которое является удобной альтернативой личного кабинета абонента, позволит пользователям, проживающим на труднодоступных и удаленных территориях, управлять услугами еще комфортнее.

Мобильный личный кабинет SenSat — это персональный круглосуточный онлайн-офис, который помогает решать различные задачи по подключенным услугам спутниковой связи: пополнить баланс, подключить «обещанный платеж», узнать остаток средств на счете, поменять тарифный план, подключить или отключить умные тарифные опции, отследить движение трафика, узнать новости, связаться со службой поддержки.

«Мобильное приложение SenSat — это не только уникальное для рынка спутниковой связи сервисное решение, но и удобная альтернатива личному кабинету на официальном сайте. Изучив ожидания наших клиентов, мы первыми среди операторов спутниковой связи предложили пользователям надежный и удобный инструмент управления тарифами и умными опциями. В планах РТКОММ — последовательное расширение портфеля высокотехнологичных и максимально клиентоориентированных сервисов для повышения уровня комфорта абонентов», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Мобильное приложение SenSat уже доступно для бесплатного скачивания в App Store для iOS и в Google Play для Android. Вход в приложение возможен только для действующих абонентов SenSat.

Целевая аудитория SenSat — собственники жилья и владельцы бизнеса в труднодоступных и удаленных районах. Услуга предоставляется на скорости до 45 Мбит/с на всей территории Российской Федерации, от Калининградской области до Камчатского края. Стоимость услуги — от 670 руб. в месяц. Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера SenSat в регионе.

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