РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом

РТКОММ (100% дочернее общество «Ростелекома») обеспечил высокотехнологичными комплексными спутниковыми решениями золотодобывающую компанию «Сусуманзолото», которая ведет деятельность в труднодоступных районах Магаданской области.

Для обеспечения эффективности геологоразведки и работ на приисковых участках РТКОММ использовал комбинированные спутниковые решения для скоростного доступа в интернет в базовых лагерях экспедиций и связи с мобильными поисковыми группами, передвигающимися наземным транспортом.

«При отсутствии проводной связи между удаленными подразделениями или возможности оперативно координировать экспедиции, например, в ходе геологоразведочных изысканий золотодобывающей компании, роль спутниковых каналов передачи данных выходит на первый план. РТКОММ с готовностью предоставил “Сусуманзолото” комплексные спутниковые решения для реализации бизнес-задач, помог компании вывести управление проектами на новый уровень эффективности», – сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Развернутые в базовых лагерях геологоразведочных экспедиций и на приисковых участках «Сусуманзолото» спутниковые сети связи позволили сотрудникам планировать логистику, координировать разные поисковые группы, направлять отчеты о результатах деятельности в головной офис компании в режиме онлайн.

Установленные на автомобилях геологоразведочных экспедиций станции спутниковой связи, круглосуточная сервисная поддержка и скоростные каналы передачи данных РТКОММ позволили геологоразведке получить важные данные о запасах драгоценных металлов в недрах Магаданской области и перспективах разработки этих месторождений.