В ассортименте Smartec появилась необычная поворотная IP-камера STC-IPM5923A Estima

В ассортименте Smartec появилась поворотная IP-камера STC-IPM5923A Estima, которая имеет термокожух цилиндрической формы с IP66, отличается компактными габаритами и рассчитана на работу в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Новинка использует светочувствительную 5-мегапиксельную КМОП-матрицу Sony. Эта IP-камера поворотная 5 Мп снабжена 23х моторизованным объективом и мощным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 180 м, а также позволяет наращивать функционал путем подключения микрофона, громкоговорителя, охранного датчика и исполнительного устройства. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Автоматизировать движения поворотной IP-камеры позволяет широкий набор PTZ-функций, который включает 300 предустановок и 8 программируемых туров патрулирования. Каждый тур может содержать комбинацию из 48 предустановок. При этом STC-IPM5923A Estima поддерживает скорость вращения и наклона видеомодуля до 50°/с и 30°/с, соответственно. Новая поворотная 5 Мп IP-камера использует моторизованный объектив с 23-кратным оптическим увеличением, а его фокусное расстояние варьируется в пределах от 5 до 117 мм.

Индивидуальная настройка параметров видеопотоков обеспечивает гибкую адаптацию IP-камеры STC-IPM5923A Estima к пропускной способности используемой сети. При этом поворотная модель формирует изображение с максимальным разрешением 2592х1944 пикс. (5 Мп) и передает с частотой до 25 к/с. Для сжатия видео применяются видеокодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Новая IP-камера поворотная 5 Мп имеет аудиовход для подключения микрофона и может транслировать видео со звуком. Наличие аудиовыхода позволяет подсоединить к STC-IPM5923A Estima громкоговоритель.

Пресс-служба «АРМО-Системы» Необычная поворотная IP-камера STC-IPM5923A Estima

Высокая светочувствительность (0.008/0 лк) и мощный прожектор ИК-подсветки дальностью до 180 м позволяют использовать IP-камеры STC-IPM5923A Estima для круглосуточного уличного видеонаблюдения. В условиях контрастного освещения IP-камера поворотная 5 Мп повышает качество изображения с помощью аппаратной функции расширенного динамического диапазона (WDR 120 дБ).

Упростить установку новой поворотной модели и защитить кабельные соединения от пыли и влаги позволяет опциональная монтажная база STB-C62. Для крепления IP-камеры на столб или внешний угол в ассортименте Smartec имеются адаптеры STB-A01 и STB-A03, соответственно. STC-IPM5923A Estima получает питание от источника 12 В постоянного тока или по технологии РоЕ+, а мощность потребления не превышает 25 Вт. Предусмотрены интерфейсы для подключения внешнего охранного датчика и исполнительного устройства. Кроме того, IP-камера поворотная 5 Мп снабжена слотом для карты памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 1 ТБ.

Новая уличная 5 Мп поворотная IP-камера Smartec STC-IPM5923A Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».