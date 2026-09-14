Разделы

Электроника Ритейл Дистрибуция
|

В ассортименте Smartec появилась необычная поворотная IP-камера STC-IPM5923A Estima

В ассортименте Smartec появилась поворотная IP-камера STC-IPM5923A Estima, которая имеет термокожух цилиндрической формы с IP66, отличается компактными габаритами и рассчитана на работу в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Новинка использует светочувствительную 5-мегапиксельную КМОП-матрицу Sony. Эта IP-камера поворотная 5 Мп снабжена 23х моторизованным объективом и мощным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 180 м, а также позволяет наращивать функционал путем подключения микрофона, громкоговорителя, охранного датчика и исполнительного устройства. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Автоматизировать движения поворотной IP-камеры позволяет широкий набор PTZ-функций, который включает 300 предустановок и 8 программируемых туров патрулирования. Каждый тур может содержать комбинацию из 48 предустановок. При этом STC-IPM5923A Estima поддерживает скорость вращения и наклона видеомодуля до 50°/с и 30°/с, соответственно. Новая поворотная 5 Мп IP-камера использует моторизованный объектив с 23-кратным оптическим увеличением, а его фокусное расстояние варьируется в пределах от 5 до 117 мм.

Индивидуальная настройка параметров видеопотоков обеспечивает гибкую адаптацию IP-камеры STC-IPM5923A Estima к пропускной способности используемой сети. При этом поворотная модель формирует изображение с максимальным разрешением 2592х1944 пикс. (5 Мп) и передает с частотой до 25 к/с. Для сжатия видео применяются видеокодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Новая IP-камера поворотная 5 Мп имеет аудиовход для подключения микрофона и может транслировать видео со звуком. Наличие аудиовыхода позволяет подсоединить к STC-IPM5923A Estima громкоговоритель.

estima_banner700.jpg

Пресс-служба «АРМО-Системы»
Необычная поворотная IP-камера STC-IPM5923A Estima

Высокая светочувствительность (0.008/0 лк) и мощный прожектор ИК-подсветки дальностью до 180 м позволяют использовать IP-камеры STC-IPM5923A Estima для круглосуточного уличного видеонаблюдения. В условиях контрастного освещения IP-камера поворотная 5 Мп повышает качество изображения с помощью аппаратной функции расширенного динамического диапазона (WDR 120 дБ).

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Упростить установку новой поворотной модели и защитить кабельные соединения от пыли и влаги позволяет опциональная монтажная база STB-C62. Для крепления IP-камеры на столб или внешний угол в ассортименте Smartec имеются адаптеры STB-A01 и STB-A03, соответственно. STC-IPM5923A Estima получает питание от источника 12 В постоянного тока или по технологии РоЕ+, а мощность потребления не превышает 25 Вт. Предусмотрены интерфейсы для подключения внешнего охранного датчика и исполнительного устройства. Кроме того, IP-камера поворотная 5 Мп снабжена слотом для карты памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 1 ТБ.

Новая уличная 5 Мп поворотная IP-камера Smartec STC-IPM5923A Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Бывшего топ-менеджера «Роснано» подсадили на 9 лет из-за провала с производством оперативной памяти

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

В России разработан полный комплект СВЧ-чипов для радаров и БПЛА. Готовится запуск в серию

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Китай в полтора раза поднял цены на чипы для ИИ за два месяца

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще