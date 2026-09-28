Первый видеокомплекс Smartec PTZ 360°: камеры 5 МП и 4 МП панорамная в одном устройстве

STC-IPM5931A-DL – это первый видеокомплекс марки Smartec, который объединяет в одном корпусе основную 5 МП PTZ камеру с 30-кратным трансфокатором и дополнительную 4 МП панорамную. Новинка обеспечивает обзор на 360° и рассчитана на уличные условия эксплуатации в диапазоне температур -40 до +60 °С. С помощью основной PTZ 360° камеры можно вести всестороннее видеонаблюдение на объекте, а панорамная камера позволяет оценивать ситуацию в целом. При этом STC-IPM5931A-DL поддерживает программирование до 400 предустановок и 12 туров патрулирования и оборудована микрофоном и громкоговорителем. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Возможности PTZ модуля включают вращение в горизонтальной плоскости на 360° и наклон от -15° до +90° по вертикали с угловыми скоростями до 180°/с и 90°/с, соответственно. При этом панорамный модуль камеры STC-IPM5931A-DL может наклоняться в пределах 13°-23°. Он использует 2.8 мм объектив, который в качестве опции можно заменить на 4 мм. Оптика основной PTZ 360° камеры имеет диапазон фокусных расстояний 5.3–159 мм. Благодаря наличию 30-кратного трансфокатора, а также функции цифрового масштабирования (х16), программируемых предустановок и туров патрулирования, новинка обеспечивает полный ситуационный контроль охраняемой территории.

Для круглосуточного видеоконтроля у камеры STC-IPM5931A-DL предусмотрены два независимых прожектора с дальностью ИК-подсветки до 200/30 метров для основного/дополнительного модуля. Цветное изображение PTZ 360° камера и модуль с широкоугольной оптикой способны передавать при минимальной освещенности на объекте до 0.005/0.001 лк. Улучшить информативность картинки при контрастном освещении позволяет поддержка режима широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ).

Трансляция видео от IP-камеры STC-IPM5931A-DL возможна тремя настраиваемыми потоками, для каждого из которых можно выбрать алгоритм компрессии (H.265, H.264, MJPEG), фреймрейт (до 25 к/с при любом разрешении) и другие параметры. Для локальной записи данных PTZ 360° камера предусматривает установку карты памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 1 ТБ. У новой PTZ/панорамной камеры имеются встроенные микрофон, громкоговоритель, предусмотрены детектор движения и функция маскирования приватных зон.

Всепогодное исполнение корпуса новинки соответствует классу климатической защиты IP66 и позволяет эксплуатировать камеру STC-IPM5931A-DL в уличных условиях при температурах от -40 до +60 °С. При этом питание электроники, ИК-прожекторов, приводов поворотного устройства и других компонентов PTZ 360° камеры реализуется от источника 24 В переменного или 36 В постоянного тока либо по технологии PoE+.

Уличные PTZ 360° камеры Smartec STC-IPM5931A-DL уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».