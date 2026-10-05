Новинка Smartec: уличная купольная IP-камера STC-IPM4516A Estima с большим сенсором и современным чипсетом

В проектной линейке IP-камер Smartec новый флагман – уличная купольная 4 Мп модель STC-IPM4516А Estima. Новинка использует большой по размеру сенсор Sony IMX334 1/1.8” и оборудована современным чипсетом. Это обеспечивает особо высокую чувствительность и повышенную частоту кадров до 60 к/с при любом доступном разрешении. Защищенный от внешних воздействий корпус (IP67/IK10) позволяет IP-камере эффективно работать в уличных условиях при температурах от -40 до +60 °С, а наличие микрофона расширяет ее функциональность. Кроме того, уличная купольная IP-камера имеет моторизованный объектив 2.8-12 мм и прожектор ИК-подсветки дальностью 60 м. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Эффективная эксплуатация в уличных условиях обеспечивается защищенным исполнением IP-камеры STC-IPM4516A Estima. Эта купольная модель способна стабильно работать в диапазоне внешних температур от -40 до +60 °С и защищена по классу IP67 от атмосферных и по IK10 – от механических воздействий. Дополнительное преимущество, которое имеет уличная купольная IP-камера, – моторизованный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы P-Iris. Он позволяет удаленно настраивать фокусное расстояние (2.8-12 мм), повышая гибкость установки оборудования.

Сетевые возможности уличной IP-камеры включают трансляцию до 3 видеопотоков, для каждого из которых STC-IPM4516A Estima позволяет выбрать алгоритм сжатия (H.265, H.264, MJPEG), битрейт, фреймрейт и другие параметры. При этом уличная купольная IP-камера с сенсором большого размера и современным чипсетом поддерживает разрешение видео до 2688х1520 пикс. (4 Мп) и частоту обновления до 60 кадров в секунду. За счет наличия у этой купольной модели встроенного микрофона, операторы системы безопасности могут получать видео со звуковым сопровождением и прослушивать контролируемую уличную зону.

Высокая чувствительность и ИК-подсветка позволяют вести качественное видеонаблюдение круглосуточно. Цветное изображение уличная купольная IP-камера STC-IPM4516A Estima передает при освещенностях до 0.001 лк. Светодиоды Smart IR II обеспечивают адаптивную ИК-подсветку с эффективной дальностью до 60 метров. Для работы при контрастном освещении, встречной или фоновой засветке и других условиях, характерных в основном для уличных объектов, у купольной IP-камеры имеется аппаратная функция WDR (120 дБ).

Питающее напряжение уличная IP-камера STC-IPM4516A Estima получает напрямую от источника 12 В постоянного тока либо по технологии PoE, а величина потребляемой мощности не превышает 10.4 Вт. У купольной IP-камеры есть детектор движения и функция маскирования до 4 приватных уличных зон. В случае тревоги STC-IPM4516A Estima способна сохранить видео на SD-карту, загрузить данные на FTP, отправить снимки на электронную почту, разослать уведомления по HTTP/SIP и выполнить другие программируемые действия.

Новый флагман Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».