Новая 4 МП уличная цилиндрическая IP-камера Smartec STC-IPM4616A Estima с большим по размеру сенсором и современным чипсетом

В проектной линейке Smartec появилась новая флагманская модель – 4 МП уличная цилиндрическая IP-камера STC-IPM4616А Estima. Новинка имеет защищенный по классу IP67 корпус и работоспособна в широком диапазоне температур. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Отличительные особенности этой IP-камеры – большой по размеру КМОП-сенсор Sony IMX334 1/1.8” и современный чипсет, благодаря которым она имеет высокую светочувствительность и поддерживает фреймрейт 60 к/с при всех доступных разрешениях. Кроме того, STC-IPM4616А Estima использует моторизованный объектив и применяет ИК-подсветку дальностью до 80 м.

Высокая чувствительность – до 0.001 лк для цветного изображения – достигается благодаря использованию 4-мегапиксельного КМОП-сенсора Sony IMX334 с диагональю 1/1.8”, физический размер пикселя которой больше, чем у камер 8 или 12 МП. При этом 4 МП уличная цилиндрическая IP-камера работает в режиме «день/ночь» и оборудована прожектором ИК-подсветки дальностью до 80 м, поэтому может применяться на объектах без источников ночного освещения. Поддержка аппаратного режима широкого динамического диапазона WDR (140 дБ) позволяет STC-IPM4616A Estima формировать четкое информативное изображение при контрастном освещении, встречной или фоновой засветке и других неблагоприятных условиях. Для подавления шумов используются фильтры 2D/3D DNR.

Трансляция видео с частотой обновления 60 к/с возможна при всех доступных разрешениях до 4 МП (2688х1520 пикселей) за счет применения современного чипсета. Это обеспечивает высокую четкость отображения динамичных сцен без эффекта смазывания, в том числе и в условиях низкой уличной освещенности. 4 МП уличная цилиндрическая IP-камера поддерживает передачу до трех настраиваемых потоков, для сжатия которых применяет видеокодеки H.265, H.264 и MJPEG. STC-IPM4616A Estima адаптируется к полосе пропускания используемой сети и позволяет независимо регулировать скорость/качество текущего отображения и записи.

Защищенное исполнение IP-камеры STC-IPM4616A Estima включает повышенную герметичность цилиндрического корпуса – по классу IP67. Диапазон внешних рабочих температур для данной модели составляет от -40 до +60 °С. Благодаря этому 4 МП уличная цилиндрическая IP-камера подходит для эксплуатации на различных объектах большинства регионов России. Питание подается от источника 12 В постоянного тока либо по технологии PoE+. Дополнительное преимущество нового флагмана – моторизованный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы P-Iris. Он позволяет удаленно настраивать фокусное расстояние (2.8-12 мм), повышая гибкость установки оборудования.

4 МП уличная цилиндрическая IP-камера STC-IPM4616A Estima оснащена детекторами движения и саботажа. Она поддерживает маскирование до четырех приватных зон. Новинка имеет входы для двух охранных датчиков и двух исполнительных устройств, а также разъемы для опционального микрофона и громкоговорителя. При срабатывании тревоги цилиндрическая IP-камера способна выполнить следующие действия: отправить данные на FTP, сделать рассылку снимков по e-mail и уведомлений по HTTP/SIP. Кроме того, STC-IPM4616A Estima предусматривает локальное хранение видео и данных до 1 ТБ на встраиваемой microSD/SDHC/SDXC карте памяти.

IP-камера Smartec STC-IPM4616A Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».