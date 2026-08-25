Новинка для российских промышленных объектов: коррозионностойкие IP-камеры Wizebox серии WUB-PoE-IR во всепогодном уличном исполнении

Для организации отказоустойчивого уличного видеонаблюдения на объектах промышленности российский производитель Wizebox предлагает 9 моделей IP-камер, входящих в серию WUB-PoE-IR, с матрицами размером 1/1,8”, 1/2,7” или 1/2,8” и разрешением 2, 4, 5 и 8 МП. Новинки представлены в коррозионностойких цилиндрических корпусах класса IP66, обеспечивающих стабильное функционирование оборудования без сбоев и в жару до +55 °С, и в морозы до -65 °С, а также предусматривают безопасный «холодный старт» вплоть до -60 °С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Каждая уличная цилиндрическая IP-камера WUB-PoE-IR использует моторизованную оптику и адаптивную ИК-подсветку до 150 м, поддерживает питание РоЕ, грозозащиту до 6000 В и поставляется с предустановленной видеоаналитикой.

Разработанные для эксплуатации на уличных площадках промышленных объектов в умеренных и холодных климатических зонах, российские IP-камеры Wizebox серии WUB-PoE-IR выпускаются в прочном цилиндрическом корпусе из нержавеющей стали. Наличие смотрового окна из цельного поликарбоната с УФ-фильтром, которым оборудована каждая уличная цилиндрическая IP-камера этой серии, исключает возникновение оптических искажений. Кроме того, все модели WUB-PoE-IR имеют герметизирующие прокладки из кремнийорганической резиновой смеси и кабельные вводы из полиамида для обеспечения пыле- и влагонепроницаемости в соответствии с классом IP66, что позволяет осуществлять мойку наружного кожуха IP-камеры мощными водяными струями.

Стабильная работа IP-камер семейства WUB-PoE-IR при морозах до -65 °С возможна за счет системы автоматического обогрева, равномерно распределяющей тепло внутри цилиндрического кожуха и удерживающей необходимую температуру. Эта же система препятствует образованию наледи и конденсата на смотровом окне, благодаря чему уличная цилиндрическая IP-камера формирует четкое информативное изображение вне зависимости от метеоусловий. Для безопасного запуска электроники уличных моделей после длительного обесточивания предусмотрена функция «холодного старта» при температурах до -60 °С, которая обеспечивает предварительный прогрев внутреннего объема термокожуха. Также в IP-камерах WUB-PoE-IR реализована грозозащита 6 кВ.

Модельный ряд WUB-PoE-IR включает промышленные IP-камеры Wizebox с разрешением 2, 4, 5 и 8 МП, снабженные моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2,7-13,5, 2,8-12, 8-32, 5-50 или 5-60 мм либо трансфокатором 6,5-143,6 мм (22-кратный оптический зум). Независимо от модификации, каждая уличная цилиндрическая IP-камера серии поддерживает трансляцию видео потоками с применением форматов сжатия H.265, H.264, Ultra265 и MJPEG, за счет чего эффективно подстраивается под пропускную способность сети. При этом 2 Мп IP-камеры способны выполнять передачу до пяти видеопотоков одновременно с настройкой разрешения, фреймрейта и битрейта в диапазоне от 128 кбит/с до 16 Мбит/с, а 4-, 5- и 8-мегапиксельные модели – до трех потоков.

Гибкая адаптация к световым условиям работы позволяет получать от уличных IP-камер WUB-PoE-IR качественное цветное изображение при минимальной освещенности 0,0005 лк (зависит от модификации), и черно-белое – при недостатке света. В последнем случае уличная цилиндрическая IP-камера автоматически активирует встроенный ИК-прожектор с адаптивной технологией подсветки Smart IR и дальностью действия до 150 м. Детальную проработку и высокую информативность изображения помогают поддерживать алгоритм широкого динамического диапазона WDR, функция «антитуман» и цифровые фильтры шумоподавления 2D/3D DNR.

Повысить эффективность охранного видеомониторинга на промышленных объектах позволяют встроенные в IP-камеры WUB-PoE-IR функции ИИ-аналитики, например, детекторы пересечения линии, входа в зону, выхода из зоны, вторжения и звука, а некоторые модели, в частности, уличная цилиндрическая IP-камера WUB-PoE-IR-5-0560, способны вести подсчет людей и определять плотность толпы. Вместе с тем, аналитический функционал, который поддерживают уличные цилиндрические IP-камеры Wizebox серии WUB-PoE-IR, включает фильтрацию ложных тревог, классификацию объектов (люди, транспортные средства) и захват лиц с распознаванием атрибутов.

Промышленная уличная цилиндрическая IP-камера WUB-PoE-IR марки Wizebox доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».