«АРМО-Системы» начала поставлять уличные IP-камеры Smartec STC-IPM3510A Estima

Компания «АРМО-Системы» сообщила о начале поставок уличных IP-камер Smartec STC-IPM3510A Estima.

Вандалозащищенная IP-камера видеонаблюдения STC-IPM3510A Estima имеет защищенный от механических и атмосферных воздействий корпус (IK10/IP67) и стабильно работает при температурах от -40 до +60 °С. Новинка снабжена 2 Мп сенсором Sony, встроенным микрофоном, использует моторизованный объектив, ИК-прожектор и обеспечивает качественную видеосъемку с Full HD разрешением. При этом IP-камера с микрофоном имеет компактные габариты, предусматривает локальную запись видео на карту памяти до 1 ТБ и поддерживает подключение внешних охранных устройств.

Высокие технические характеристики модели STC-IPM3510A Estima достигаются за счет комбинации оптимально подобранных аппаратных и программных средств. IP-камера использует 1/2.8” КМОП-матрицу Sony IMX307 и моторизованный объектив с диапазоном фокусных расстояний 2,7-13,5 мм – пятикратный оптический зум. При этом IP-камера с микрофоном позволяет вести круглосуточную видеосъемку в режиме «день/ночь», имеет чувствительность 0,005 лк и применяет ИК-подсветку дальностью до 50 м. Для повышения качества изображения применяется WDR (120 дБ) и цифровые фильтры шумоподавления 2D/3D DNR.

Трехпотоковая видеотрансляция от IP-камеры STC-IPM3510A Estima поддерживается в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Имеется возможность индивидуально настраивать такие параметры каждого видеопотока, как его разрешение и фреймрейт, и адаптироваться к полосе пропускания используемой IP-сети. Скорость и качество будут оптимальны как для текущего просмотра видео от IP-камеры с микрофоном, так и для записи в архив.

Всепогодный шарообразный корпус обеспечивает стабильную работу IP-камеры STC-IPM3510A Estima в диапазоне температур от -40 до +60 °С и соответствует классу климатической защиты IP67. Он надежно защищает электронику, оптику и ИК-прожектор от пыли и влаги. Вместе с тем, IP-камера со встроенным микрофоном защищена от ударов и других предумышленных или случайных механических воздействий по классу IK10. Антивандальная защита позволяет размещать эти IP-камеры в местах, где к ним потенциально возможен прямой доступ посторонних лиц.

Устанавливать STC-IPM3510A Estima можно практически на любые поверхности. Аккуратный настенный монтаж данной модели можно выполнить с помощью опционального кронштейна STB-C71. Упрощает инсталляцию поддержка двух вариантов питания: IP-камера с микрофоном работает от источника 12 В постоянного тока или по технологии PoE и потребляет не более 6,4 Вт. Для локальной записи видео STC-IPM3510A Estima оборудована слотом для карты памяти формата microSD до 1 ТБ.

Новая 2 Мп антивандальная IP-камера с микрофоном Smartec STC-IPM3510A Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».