Представлена компактная антивандальная IP-камера STC-IPM5508A Estima марки Smartec с 5 Мп сенсором Sony

Линейку продуктов марки Smartec пополнила 5-мегапиксельная IP-камера STC-IPM5508A Estima. Компактная и защищенная по классам IK10/IP67 модель в антивандальном корпусе не боится сложных условий, пыли и влаги, и работает в диапазоне от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Благодаря использованию сенсора Sony IMX335 (1/2.8”), объектива 2.8 мм, ИК-излучателя, а также аппаратной обработке контрастных сцен (WDR 120 дБ) антивандальная IP-камера формирует картинку высокого качества 24/7. Плоское смотровое стекло позволяет получать изображение без искажений. Встроенный микрофон дополняет видео звуком. Интегрированная распределительная коробка избавляет от лишних трат и сложностей при монтаже.

Конструктивным преимуществом STC-IPM5508A Estima является защищенное исполнение в соответствии с классами IK10/IP67 и небольшие габариты. Сравнительно миниатюрный антивандальный корпус позволяет использовать IP-камеры как на улице, так и в помещениях, в том числе, в условиях стесненного пространства (подъезды, технические этажи, операционные кассы и др.). Плоское смотровое окно из ударопрочного стекла предотвращает искажение изображения и появление бликов. Кроме того, эта антивандальная IP-камера поставляется с интегрированной распределительной коробкой для упрощения подключения и надежной защиты кабелей.

Встроенный микрофон добавляет функциональности: IP-камера передает видео со звуком для прослушивания обозреваемого сектора. При этом сетевые возможности новинки включают трехпотоковую видеотрансляцию с применением кодеков H.265, H.264 и/или MJPEG и индивидуальной настройкой разрешения и фреймрейта. Изображение с максимальным фреймрейтом 30 к/с антивандальная IP-камера способна передавать при любом разрешении, включая 2592x1944 пикселей (5 МП). Благодаря гибким настройкам, STC-IPM5508A Estima адаптируется к полосе пропускания используемой сети.

Охранное видеонаблюдение IP-камера STC-IPM5508A Estima обеспечивает круглосуточно. Передача цветного изображения возможна при освещенностях до 0.008 лк. При недостатке света активируется ИК-излучатель Smart IR II с дальностью подсветки до 25 метров. Для работы при контрастном освещении, встречной или фоновой засветке и других непростых условиях на аппаратном уровне реализована функция широкого динамического диапазона WDR (120 дБ). Для удаления из видеосигнала шумовых составляющих используются цифровые фильтры 2D/3D DNR.

Гибкость монтажа модели STC-IPM5508A Estima обеспечивается шарнирным креплением видеомодуля и наличием интегрированной распределительной коробки. В плане питания антивандальная IP-камера универсальна и экономична: поддерживает работу от источника 12 В постоянного тока либо по технологии PoE и потребляет не более 5.8 Вт. Защиту обеспечивают встроенные детекторы, которые фиксируют движение в кадре и попытки внешнего воздействия на антивандальный корпус. В ответ на события тревоги IP-камера способна начать загрузку данных на FTP, отправку снимков на электронную почту, рассылку уведомлений по HTTP/SIP и др.

Новая антивандальная IP-камера Smartec STC-IPM5508A Estima с микрофоном уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».