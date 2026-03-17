«АРМО-Системы» представила купольные камеры Smartec STC-IPM8544A rev.2 OPTi с обновленным чипсетом и 8 МП сенсором Sony

В бюджетной линейке Smartec OPTi второго поколения новинка – вандалозащищенная купольная камера STC-IPM8544A rev.2 OPTi на современной элементной базе с усовершенствованным пользовательским меню. Благодаря поддержке разрешения 4К, наличию встроенного прожектора ИК-подсветки, моторизованного объектива и реализации функций, повышающих качество видео, купольная камера 8 МП формирует четкое изображение в различных световых условиях. Дополнительным преимуществом 8 МП модели STC-IPM8544A rev.2 OPTi является встроенный микрофон и тревожные интерфейсы, которые расширяют функциональность камеры в рамках систем видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Детально рассмотреть элементы кадра, включая лица людей, номера автомобилей и т.д., позволяет 8 МП изображение (соответствует 3840х2160 пикселей), которое формирует камера STC-IPM8544A rev.2 OPTi, а также частота обновления кадров до 25 в секунду, доступная и при максимальном разрешении. При этом купольная камера 8 МП предусматривает мультипотоковую видеотрансляцию с настраиваемыми параметрами: выбор одного из двух универсальных высокопроизводительных кодеков (H.265 и H.264), требуемого разрешения, фреймрейта и битрейта (до 12 Мбит/с). Это помогает оптимизировать параметры видеопотоков для текущего просмотра и записи.

Адаптация к любым условиям освещенности дает возможность задействовать STC-IPM8544A rev.2 OPTi в системах круглосуточного видеоконтроля. Данная купольная камера 8 МП способна формировать качественное цветное изображение при освещенности на объекте вплоть до 0.01 лк, а черно-белое – даже в полной темноте за счет активации прожектора ИК-подсветки дальностью до 40 метров. Для компенсации пересвеченных и/или затемненных участков кадра на 8 МП изображении камера поддерживает работу в режиме широкого динамического диапазона WDR 120 дБ, а для минимизации шумовых составляющих видеосигнала использует цифровые фильтры 2D/3D DNR.

Расширенные возможности камеры STC-IPM8544A rev.2 OPTi включают наличие моторизованного объектива 2.7-13.5 мм, настройку фокусного расстояния и фокусировку которого можно производить удаленно без необходимости открывать корпус для получения физического доступа к оптике. Кроме того, купольная камера 8 МП оборудована встроенным микрофоном и выходом для подключения динамика, благодаря чему позволяет реализовать двунаправленную передачу звука. В целях локальной записи и хранения видео- и аудиоданных могут использоваться сменные карты памяти microSD емкостью до 512 ГБ, для установки которых в корпусе камеры предусмотрен специальный слот.

Вандалозащищенное уличное исполнение в соответствии с классами IK10/IP66 и диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С предполагают круглогодичное использование купольной камеры в суровых климатических условиях. При этом ее небольшие габариты – диаметр и высота купольного корпуса 132х103.9 мм – предусматривают широкую вариативность установки, в том числе и в условиях стесненного пространства. Питающее напряжение купольная камера 8 МП может получать напрямую от источника 12 В постоянного тока либо по технологии PoE через сетевой интерфейс, а мощность потребления не превышает 8 Вт.

Компактная купольная камера 8 МП STC-IPM8544A rev.2 OPTi марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».