«АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой

Представлена купольная IP-камера STC-IPM5540A rev.2 OPTi марки Smartec на базе нового чипсета, которая использует 1/2,8” КМОП-матрицу Sony, обеспечивающую разрешение 5 Мп и высокую светочувствительность, и имеет усовершенствованное пользовательское меню. Новая 5 Мп купольная IP-камера снабжена 2,8-миллиметровым объективом, микрофоном, прожектором ИК-подсветки дальностью до 30 метров и рассчитана на эксплуатацию при -40…+60 °С. Благодаря компактным размерам, широкому диапазону рабочих температур и реализации функций по улучшению качества изображения в зависимости от внешних световых условий, модель STC-IPM5540A rev.2 OPTi может применяться как для уличного, так и для внутреннего видеоконтроля.

В зависимости от требуемых параметров изображения купольная IP-камера STC-IPM5540A rev.2 OPTi предоставляет выбор видеокодека H.265/H.264, регулировку битрейта в диапазоне от 0.5 до 8 Мбит/с, а также настройку разрешения и фреймрейта – до 5 Мп (2592x1944 пикселей) и 30 к/с соответственно. Как и другие модели бюджетной линейки OPTi второго поколения, IP-камера 5 Мп купольная ONVIF-совместима и подходит для работы в составе мультибрендовых систем безопасности под управлением ПО различных разработчиков. Для реализации локальной видеозаписи STC-IPM5540A rev.2 OPTi поддерживает работу с SD-картой памяти.

Современная аппаратная база в комбинации с цифровыми функциями повышения качества изображения позволяют IP-камере STC-IPM5540A rev.2 OPTi обеспечивать надежное круглосуточное видеонаблюдение. IP-камера 5 Мп купольная имеет достаточно высокую светочувствительность (0,01 лк) и оборудована прожектором на базе 18 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 30 метров. Реализованные в STC-IPM5540A rev.2 OPTi цифровые алгоритмы широкого динамического диапазона (D-WDR) позволяют получать от 5 Мп IP-камеры сбалансированное изображение при контрастном освещении, встречной или фоновой засветке и т.д., а фильтры 2D/3D DNR эффективно удаляют шумы.

Компактные размеры купольного корпуса 5 Мп IP-камеры, защита от внешних воздействий (IP66) и поддержка стабильной работы в диапазоне температур от -40 до +60 °С позволяют применять новинку как для видеонаблюдения в уличных условиях, так и в помещениях. Наличие встроенного микрофона повышает осведомленность оператора о ситуации на охраняемом объекте. Благодаря 3-осевому шарнирному креплению видеомодуля IP-камера 5 Мп купольная может устанавливаться и на горизонтальную, и на вертикальную поверхность с последующим выбором ракурса видеосъемки. Для упрощения инсталляции STC-IPM5540A rev.2 OPTi поддерживает выбор подачи питания – напрямую от источника 12 В постоянного тока либо по технологии PoE через порт RJ45, а величина потребляемой мощности не превышает 8 Вт.

Бюджетная купольная IP-камера 5 Мп STC-IPM5540A rev.2 OPTi марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».