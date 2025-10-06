Представлено комплексное решение Smartec на базе IP-камеры STC-IPM4960A для раннего обнаружения вторжений

«АРМО-Системы» представила уличные PTZ-камеры STC-IPM4960A марки Smartec с разрешением 4 МП, скоростным поворотным механизмом, 37x трансфокатором, адаптивной ИК-подсветкой до 400 м и встроенной видеоаналитикой. Отличительной особенностью новинки является возможность использования в составе комплексной подсистемы безопасности совместно с микроволновыми детекторами серии STDM и интегрированной программной платформой управления. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Реализация такого решения позволяет регистрировать события вне пределов видимого спектрального диапазона, в котором работает уличная IP-камера PTZ, и предупреждать о возможном проникновении на охраняемый объект людей и транспортных средств, находящихся на удалении до нескольких сотен метров.

Работа в составе комплексного решения позволяет использовать модель STC-IPM4960A для раннего обнаружения угроз в режиме 24/7 при любых внешних условиях. При совместном использовании микроволновый детектор STDM-102A фиксирует появление людей/транспортных средств на удалении до 150/180 метров, а STDM-103A – до 450/600 м, соответственно, и предоставляет ключевые данные о каждой из «целей» (расстояние, скорость, направление), а уличная IP-камера PTZ автоматически фокусируется на этих объектах и активирует различные сценарии: сопровождение (трекинг) «целей», передача сигнала тревоги и др. Для настройки системы, а также просмотра поступающих от IP-камеры видео и данных от детектора с их отображением на схеме, карте или плане местности, используется специализированное ПО.

Высокая детализация изображения при наблюдении за удаленными объектами обеспечивается с помощью мощного трансфокатора уличной IP-камеры с 37-кратным оптическим увеличением (фокусное расстояние изменяется в пределах 6.8-251 мм) и 16-кратным – цифровым. Возможности ее поворотного механизма предусматривают круговой обзор (панорамирование) на 360° и наклон в диапазоне от -10° до +90° со скоростями до 300°/с, благодаря чему эта уличная IP-камера PTZ считается высокоскоростной моделью. Кроме того, STC-IPM4960A поддерживает широкий набор PTZ функций, включающий 400 предустановок и 12 режимов патрулирования, функции автоматического сканирования и сопровождения подвижных объектов.

Качественный видеоконтроль независимо от световых условий IP-камера STC-IPM4960A обеспечивает благодаря применению высокочувствительной 1/1.8-дюймовой матрицы (0.001 лк) с разрешением 4 МП (2592х1520 пикселей), а также встроенного ИК-прожектора на базе светодиодов с эффективной дальностью подсветки до 400 м и равномерным освещением контролируемой уличной зоны в темное время суток. При этом угол подсветки может корректироваться автоматически или вручную в соответствии с изменением угла обзора. Уличная IP-камера PTZ хорошо проявляет себя и в условиях контрастного освещения, и при недостатке света за счет реализации аппаратного режима True WDR и алгоритмов подавления шумов.

Уличное исполнение STC-IPM4960A позволяет эксплуатировать эту модель на открытых объектах при внешних температурах от -40 до +60 °С, при этом электроника, оптика и скоростной поворотный механизм IP-камеры надежно защищены от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP66. Эта уличная IP-камера PTZ рассчитана на работу от источника 36 В постоянного тока напрямую либо по стандарту PoE++, имеет максимальную мощность потребления 45 Вт и защиту от скачков напряжения до 4000 В. Набор внешних интерфейсов IP-камеры предусматривает возможность подключения к ней внешнего микрофона и динамика, а также до семи охранных датчиков и двух исполнительных устройств.

Новая уличная IP-камера PTZ STC-IPM4960A марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».