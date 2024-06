За GeForce и Radeon можно больше не переплачивать. Мощные и дешевые китайские видеокарты получили поддержку Windows 11, их можно ставить почти в любой ПК

Китайский стартап Moore Threads, производитель дешевых и мощных видеокарт, обучил свою продукцию работать на ПК под управлением Windows 11. Ранее эта система не умела работать с китайскими карточками, но новый драйвер устранил этот недочет и к тому же существенно увеличил производительность ускорителей. Отныне карты Moore Threads можно установить почти в любой ПК с Windows 11, а также с Windows 10.

Китай вместо Америки

Видеокарты китайской компании Moore Threads отныне могут корректно работать в настольных ПК, на которых установлена ОС Windows 11, пишет портал MyDrivers. Это стало возможным благодаря выпуску новых драйверов с индексом 260.70.1 – раньше эти карты можно было использовать только на ПК под Linux, в частности, Ubuntu, а также была сомнительного качества поддержка ОС Windows 10.

Особенность карт Moore Threads в том, что они очень доступные по современным меркам. Например, одна из топовых моделей компании, S80, поступившая в продажу осенью 2022 г., на момент своего появления стоила около 2000 юаней или в пределах 24,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 июня 2024 г. При этом она базируется на 12-нанометровом графическом чипе, поддерживает API DirectX и OpenGL API (то есть подходит для видеоигр), имеет интерфейс PCIe 5 и поставляется с 16 ГБ памяти GDDR6 на частоте 14 ГГц.

Спецификации GPU, которые Moore Threads использует в своих картах, компания не раскрывает. Но если считать S80 флагманским ускорителем, то он стоит более чем в 10 раз дешевле топовой Nvidia GeForce RTX 4090 - на момент выхода материала эта карта с 24 ГБ памяти стоила в России 264 тыс. руб. И даже в сравнении с базовой GeForce 4060, цена на которую в России начинается от 35 тыс. руб., китайская S80 стоит ощутимо дешевле.

Новые драйверы сама Moore Threads рекомендует использовать под Windows 11 не старше версии 23Н2, вышедшей в конце 2023 г. К Windows 10 это не относится – карты компании будут корректно работать даже в сборке 21Н2 почти трехлетней давности.

Moore Threads – это совсем недавно появившийся китайский стартап. К разработке видеокарт он приступил в начале 2021 г., а уже через год, как сообщал CNews, у него были готовы две модели под названием S2000 и S60, разработанные, по утверждению представителей компании, с нуля.

Moore Threads Ключевое преимущество карт Moore Threads - очень низкая цена

Основателем и гендиректором Moore Threads является Чжан Цзяньчжун (Zhang Jianzhong), чье имя, в отличие от гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) не так широко известно в компьютерном мире. Тем не менее, это давний работник индустрии видеокарт, а также он раньше был очень тесно связан с самой Nvidia, так как на протяжении длительного времени он занимал пост вице-президента в ее китайском подразделении.

Карточек становится все больше

С момента презентации S60 и S2000 в марте 2022 г. компания Moore Threads выпустила еще несколько моделей видеокарт. В описании к драйверам 260.70.1 указано, что они адаптированы под ускорители S80 и S70, а также S30 – другие модели не перечислены.

По заверениям разработчиков, обновленные драйверы лишены нескольких серьезных недочетов, найденных в предыдущих сборках, а также они несут в себе усовершенствованную фирменную утилиту Moore Threads для настройки и легкого программного тюнинга видеокарт.

Дополнительно драйверы были оптимизированы таким образом, чтобы карты компании могли выдавать больше производительности. Для примера, в сравнении с предыдущей сборкой 250.60.1, вышедшей в мае 2024 г., фреймрейт в игре The Tide вырос более чем на 125%.

Разработчики отдельно отметили, что карты будут выдавать больше мощности в играх Whitethorn Corridor, World of Tarris, Fallout 76 и The Legend of the Living Sword. Почему упор был сделан именно на них, и как видеокарты будут вести себя в других видеоиграх, в Moore Threads не уточнили.

Почему это важно

OC Windows – это самая распространенная игровая платформа в мире, и подавляющее большинство разработчиков видеоигр для ПК ориентируются именно на нее. Но рынок дискретных видеокарт для компьютеров на Windows целиком и полностью принадлежит США – другие страны в него не вхожи.

Этот рынок с начала XXI века и вплоть до 2021 г. был поделен всего лишь между двумя компаниями – Nvidia и AMD, а теперь потеснить их пытается, хотя и не очень успешно, компания Intel. Nvidia – это лидер мирового рынка дискретных ускорителей, у нее 80-процентная доля по результатам IV квартала 2023 г. против 19% у AMD и всего лишь 1% у Intel. Годом ранее у Intel было 2%, у AMD 12%, у Nvidia – 86%, согласно статистике Jon Peddie Reseach.

Windows 11 – самая современная ОС Microsoft, на которую софтверный гигант всеми силами, но со скрипом, пытается перевести как можно большее количество пользователей. Новые ПК и ноутбуки поставляются только с этой версией Windows, а производители комплектующих, например, AMD, уже исключили поддержку Windows 10.

Но если раньше под Windows 11 были доступны только карты Intel, AMD и Nvidia, то теперь китайская Moore Threads является четвертым полноценным игроком в этом сегменте рынка дискретных ускорителей графики. Но против Moore Threads играет ограниченная география распространения ее продукции – за пределами КНР она почти не встречается.