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Nvidia RTX Studio



09.01.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro 1
09.01.2025 Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix 1
06.06.2023 MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса 2
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
16.03.2022 Как выбрать рабочую станцию для креатива, инжиниринга и исследований 1
08.02.2022 MSI представила обновленный модельный ряд ноутбуков для геймеров и создателей контента 1
13.10.2021 Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 2
19.07.2021 Nvidia Studio упрощает создание игр с помощью RTX-ускорения и искусственного интеллекта 1
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 1
02.10.2020 Acer — надежные предложения для малого и среднего бизнеса 2
01.10.2020 Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса 2
17.04.2020 HP представила новые устройства для создателей мультимедийного контента 3
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 3
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 2
24.12.2019 Лучшие ноутбуки для игр и продуктивной работы: выбор ZOOM 1
10.09.2019 Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа 2

Публикаций - 18, упоминаний - 28

Nvidia RTX Studio и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3487 15
Intel Corporation 12197 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 4
HP Inc. 5685 4
Adobe Systems 1549 4
Autodesk 608 2
Bang&Olufsen - B&O 137 2
Lenovo Group 2292 2
Razer Inc 75 1
Blender 38 1
Gigabyte Technology 364 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 1
Tile 16 1
HyperPC 6 1
Dell EMC 5027 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
Ampere Computing 49 1
Fortnite 76 1
TÜV 57 1
Doom Eternal 9 1
ДОК 828 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 8
DDR - Double data rate 2730 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 6
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 5
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 213 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 4
Контрастность 2824 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 3
VESA DisplayHDR 84 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 15
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 9
Intel Core - Семейство процессоров 1200 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 8
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 6
Intel Core i - Cерия процессоров 514 5
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 5
Nvidia Quadro RTX GPU 34 5
Nvidia GeForce GTX 522 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 4
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 135 4
Nvidia Quadro GPU 155 4
Nvidia GPU Turing 40 4
Apple iPhone 6 4862 4
Microsoft Windows 10 1758 3
Nvidia G-Sync 148 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 3
Pantone Validated 75 3
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 21 3
Wacom EMR 15 3
Adobe Premiere 112 3
MSI Creator 8 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 2
HP Envy - серия ноутбуков 106 2
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 2
Intel Xeon E 191 2
Nvidia G-Sync Ultimate 10 2
Acer ConceptD CP - серия мониторов 8 2
HP Command Center 6 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 2
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 2
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 2
Adobe Photoshop 764 2
Adobe Lightroom 95 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 2
Pantone Matching System 6 2
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 99 2
Asus ProArt Station - Asus ProArt StudioBook 8 2
Acer Ezel Aero Hinge 12 2
Cho Alex - Чоу Алекс 7 2
Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Италия - Рим 206 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
iF Design Awards 25 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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