Разделы

Техника
|

«Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает принимать предварительные заказы на ноутбуки MSI линейки RTX 50. Новинки выполнены в единой дизайн-концепции, вдохновленной норвежской мифологией. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Флагманская серия Titan ориентирована на тех, кто ищет максимальную производительность. На корпусе модели Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth ручная роспись – изображение дракона. Внутри ноутбуков этой серии — видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 и процессор Intel Core Ultra 200HX с NPU. Он работает от адаптера на 400 Вт и поддерживает SuperRAID 5 со скоростью чтения SSD до 18 000 МБ/с. Для охлаждения реализована система с испарительной камерой, которая обеспечивает до 270 Вт совокупной мощности CPU и GPU.

Серия Raider создана для геймеров, которым важна высокая производительность и стабильная работа. Процессоры AMD Ryzen 9000HX или Intel Core Ultra 200HX работают в сочетании с RTX 5080. Raider оснащен памятью DDR5 6400 и мини-LED-дисплеем с разрешением и частотой обновления экрана 120 Гц. Система охлаждения – с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками.

citi1.jpg
Ситилинк
«Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50

Серия Stealth предназначена для тех, кто хочет одновременно мощный и портативный ноутбук. Под легким магниево-алюминиевым корпусом скрываются процессоры AMD Ryzen AI 300 или Intel Core Ultra 200H и графика RTX 5080. MSI Cooler Boost 5 обеспечивает охлаждение, а благодаря полноразмерной клавиатуре с RGB-подсветкой и динамикам Stealth подходит для работы и развлечений.

Серия Vector — выбор профессионалов в сфере программирования и создания контента. Ноутбук оснащен графикой RTX 5080, либо RTX 5070Ti и процессорами Intel Core Ultra 200HX или AMD Ryzen 9000, а также системой охлаждения SSD для работы с большими файлами. Ноутбук подходит для решения сложных задач благодаря интерфейсу Thunderbolt 5.

Предзаказ действует до 14 апреля 2025 г. включительно и первые покупатели, оставившие заявку на покупку новинок, смогут получить заказ в этот же день.

Стоимость ноутбука MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-205RU с видеокартой RTX 5090 на старте продаж составит 699 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU с видеокартой RTX 5090 на старте продаж составит 649 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-204RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 519 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Stealth 18 HX AI A2XWJG-052RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 559 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-051RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 469 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 409 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Vector A18 HX A9WHG-217XRU с видеокартой RTX 5070Ti на старте продаж составит 309 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU с видеокартой RTX 5070Ti на старте продаж составит 259 900 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смартфоны научат работать сверхдолго. В новых моделях будут аккумуляторы гигантской емкости, которые не взрываются

Выручка российского производителя электроники рухнула на 700 миллионов

В Windows 11 после обновления появляется таинственная системная папка. Ее назначение тайна для всех

В России разворачивается мощное производство базовых станций. Они смогут работать и в новых сетях 5G, и в старинных 2G

Крупнейшая страна мира переходит на сверхдешевые «ноутбуки Франкенштейна», собранные из электронного мусора

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153