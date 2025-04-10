«Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает принимать предварительные заказы на ноутбуки MSI линейки RTX 50. Новинки выполнены в единой дизайн-концепции, вдохновленной норвежской мифологией. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Флагманская серия Titan ориентирована на тех, кто ищет максимальную производительность. На корпусе модели Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth ручная роспись – изображение дракона. Внутри ноутбуков этой серии — видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 и процессор Intel Core Ultra 200HX с NPU. Он работает от адаптера на 400 Вт и поддерживает SuperRAID 5 со скоростью чтения SSD до 18 000 МБ/с. Для охлаждения реализована система с испарительной камерой, которая обеспечивает до 270 Вт совокупной мощности CPU и GPU.

Серия Raider создана для геймеров, которым важна высокая производительность и стабильная работа. Процессоры AMD Ryzen 9000HX или Intel Core Ultra 200HX работают в сочетании с RTX 5080. Raider оснащен памятью DDR5 6400 и мини-LED-дисплеем с разрешением 4К и частотой обновления экрана 120 Гц. Система охлаждения – с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками.

Серия Stealth предназначена для тех, кто хочет одновременно мощный и портативный ноутбук. Под легким магниево-алюминиевым корпусом скрываются процессоры AMD Ryzen AI 300 или Intel Core Ultra 200H и графика RTX 5080. MSI Cooler Boost 5 обеспечивает охлаждение, а благодаря полноразмерной клавиатуре с RGB-подсветкой и динамикам Stealth подходит для работы и развлечений.

Серия Vector — выбор профессионалов в сфере программирования и создания контента. Ноутбук оснащен графикой RTX 5080, либо RTX 5070Ti и процессорами Intel Core Ultra 200HX или AMD Ryzen 9000, а также системой охлаждения SSD для работы с большими файлами. Ноутбук подходит для решения сложных задач благодаря интерфейсу Thunderbolt 5.

Предзаказ действует до 14 апреля 2025 г. включительно и первые покупатели, оставившие заявку на покупку новинок, смогут получить заказ в этот же день.

Стоимость ноутбука MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-205RU с видеокартой RTX 5090 на старте продаж составит 699 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-206RU с видеокартой RTX 5090 на старте продаж составит 649 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-204RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 519 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Stealth 18 HX AI A2XWJG-052RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 559 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-051RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 469 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Vector A18 HX A9WIG-218RU с видеокартой RTX 5080 на старте продаж составит 409 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Vector A18 HX A9WHG-217XRU с видеокартой RTX 5070Ti на старте продаж составит 309 900 руб.

Стоимость ноутбука MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU с видеокартой RTX 5070Ti на старте продаж составит 259 900 руб.