Gigabyte запускает продажи Aorus GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti Infinity эксклюзивно на «Яндекс Маркете»

На российском рынке стартуют продажи специальной серии видеокарт Aorus GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti от Gigabyte Official Store. С 20 июля покупатели смогут оформить эксклюзивный предзаказ на видеокарты на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Цена без учета индивидуальных скидок начинается от 105 тыс. руб. за модель Aorus GeForce RTX 5070 и от 147 тыс. руб. за Aorus GeForce RTX 5070 Ti. При заказе на маркетплейсе покупатели также смогут получить дополнительные баллы за отзыв, которые затем можно будет потратить в рамках экосистемы Яндекса.

Обе видеокарты расширяют линейку высокопроизводительных игровых решений и будут представлены в инновационном исполнении Aorus Infinity с фирменной RGB подсветкой. Модель Aorus GeForce RTX 5070 обладает объемом памяти 12 ГБ и частотой ядра ГП 2715 МГц. Видеокарта Aorus GeForce RTX 5070 Ti получила объем памяти 16 ГБ и частоту ядра ГП 2670 МГц.

Системы охлаждения карт Windforce Hyperburst с оригинальным режимом работы вентиляторов и функцией Overdrive напоминают решение для флагманской GeForce RTX 5090 с тем же дизайном, также новинки отличаются скрытым разъемом питания. ⁠Благодаря такой конструкции кабели помещаются внутрь корпуса видеокарты, снижая визуальный шум и предлагая игрокам более «чистую» внутреннюю компоновку.

Чтобы оформить предзаказ, нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении и оставить заявку. Оплата заранее не требуется. Также видеокарты можно будет приобрести в рассрочку или «Сплит» через «Яндекс Пэй». Доставку можно оформить курьером или забрать в пункте выдачи — точная дата зависит от продавца, но первые покупатели получат устройство уже в первой половине августа.