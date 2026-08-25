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В продажу поступил ноутбук Gigabyte Gaming A16 с видеокартой RTX 50 с TGP до 115 Вт и повышенной производительностью

Компания Gigabyte объявила о доступности в продаже новой модели ноутбука Gigabyte Gaming A16 с процессором Intel Core Ultra 9 185H, графическим процессором серии Nvidia GeForce RTX 50 серии для ноутбуков с максимальным TGP до 115 Вт и более ярким 16-дюймовым WQXGA-дисплеем. Новая конфигурация на базе мощной аппаратной платформы предназначена для геймеров, которым нужна высокая производительность в компактном корпусе.

Связка из CPU Intel Core Ultra 9 185H и GPU Nvidia GeForce RTX 5060 или RTX 5070 с максимальным TGP до 115 Вт обеспечивает стабильную производительность в требовательных играх и приложениях с поддержкой ИИ. Высокая мощность графического процессора позволяет в полной мере использовать возможности архитектуры Nvidia Blackwell и технологий повышения качества изображения и плавности игрового процесса, включая DLSS 4.5 и Nvidia Reflex.

16-дюймовый IPS-дисплей WQXGA (2560×1600) с соотношением сторон 16:10 и тонкими рамками увеличивает полезную площадь экрана. Высокая частота обновления 165 Гц и малое время отклика 3 мс обеспечивают четкое и плавное изображение в динамичных играх, а 100% охват цветового пространства sRGB и повышенная яркость 500 нит гарантируют точную и насыщенную цветопередачу в разных условиях освещения.

Сохранять производительность при длительных нагрузках помогает система охлаждения Windforce Infinity Ex с двумя вентиляторами Frost Fan со 134 лопастями и технологией формирования воздушных потоков 3D VortX. Двусторонний забор воздуха и четыре выходных канала оптимизируют воздушный поток, а конструкция Icy Touch помогает поддерживать комфортную температуру в области упора для ладоней во время длительных игровых сессий.

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Ноутбук Gaming A16 также оснащен ИИ-помощником GiMATE, который использует возможности искусственного интеллекта для управления системой и ее оптимизации. Встроенная большая языковая модель (LLM) обеспечивает локальную работу ИИ-помощника, помогая сохранять конфиденциальность пользовательских данных, а технология G-Cell автоматически адаптирует настройки оборудования под разные сценарии использования. GiMATE Creator и GiMATE Coder позволяют генерировать изображения и работать с кодом на базе локальных ИИ-моделей.

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Несмотря на производительную платформу, новая модель Gaming A16 сохраняет тонкий профиль толщиной всего 19,45 мм и вес 2,2 кг. Аккумулятор емкостью 76 Вт·ч обеспечивает до 14 часов автономной работы, а угол раскрытия на 180° добавляет гибкости в разных сценариях использования. Клавиатура Golden Curve с увеличенными клавишами и ходом 1,7 мм дарит комфортный и отзывчивый контроль как в играх, так и в повседневной работе, а за эффект полного погружения отвечает объемный звук Dolby Atmos.

Новая модель Gigabyte Gaming A16 уже поступила в продажу; доступность и конфигурации могут различаться в зависимости от региона.

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